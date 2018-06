El Concejo aprobó la Rendición de Cuentas 2017

Fue con el voto mayoritario del frente Cambiemos y el rechazo del Frente para la Victoria. Hubo un extenso debate de casi 4 horas.

Los concejales se reunieron ayer a la mañana en sesión especial, para dar tratamiento al proyecto de resolución que envió a fines de marzo el Departamento Ejecutivo, solicitando que se apruebe la Rendición de Cuentas de la Administración Central y la administración descentralizada del Hospital Municipal de Rauch, correspondiente a 2017.

El tratamiento se dio en el último día de mayo, cuando vencía el plazo legal para tratar por parte de los legisladores de qué manera se gastaron los recursos del año 2017 por parte de las distintas áreas que componen el Ejecutivo.

Como se venía venir, se dio un amplio debate en el recinto que prolongó la sesión por algo más de 3 horas y media, donde participaron la mayoría de los legisladores.

El proyecto, cuando habían pasado algunos minutos de las 12 horas, fue votado. Allí quedó aprobado por la mayoría que tiene el oficialismo. En tanto el Frente para la Victoria- Unidad Ciudadana levantó la mano rechazándolo.

Por Cambiemos, fue el concejal Mario Ibargoyen quien presentó el tema, mencionando que iban a acompañar el proyecto, sosteniendo que "se trató de una ejecución equilibrada, con un salto cualitativo de la gestión, por lo que tenemos una mirada positiva sobre esta rendición de cuentas". El ex funcionario ahora legislador repasó las obras que se encararon en el campo, la recuperación del parque vial y las acciones que se encararon desde el municipio para mejorar los servicios urbanos.

LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición hicieron uso de la palabra todos los concejales, pero la de mayor exposición oratoria fue María Lamarche, presidenta del bloque FpV- UCquien dio a conocer los principales motivos por los que no iban a acompañar el proyecto. Entre ellos se criticó que se dieron Créditos de Honor por decreto, sin que pasaran por el Concejo. Otra objeción fue la práctica constante de colocar dinero en plazos fijos, para generar intereses y que no se volcó a mejorar salarios de los trabajadores. También el aumento se subsidios poco antes, durante y después del acto eleccionario para familias de bajos recursos. Otro llamado de atención fue la entrega "arbitraria" de subsidios a instituciones locales, resaltando un importante aporte que recibió la Fiesta Nacional del Ave de Raza por algo más de 260 mil pesos. En tanto puntualizaron la poca claridad, a su entender, en los vínculos salariales de funcionarios con el Municipio. Citaron al menos 4 casos. Criticaron que la contribución por salud, de 1,4 millones de pesos no fue girada a la administración del Hospital. Sobre el nosocomio, criticaron el ascenso de algunos trabajadores que se dio una semana antes de las elecciones de octubre del año pasado, considerando que no era una fecha oportuna para poder llevar esa medida adelante. Estos fueron los principales aspectos que la oposición planteó ayer en el recinto.

En tanto desde el oficialismo se fue tomando nota de estas expresiones y se formularon diversas respuestas por parte de los legisladores, tratando de dar por tierra con dichos argumentos.