El Concejo debatiría hoy el "tarifazo"

Uno de ellos corresponde al bloque Cambiemos, donde solicitan a Nación y Provincia que se analicen los aumentos. El otro es de la oposición y consiste en un pedido de adhesión a una ley que impulsa el legislador nacional Agustín Rossi.

Esta noche a las 20 horas los legisladores asistirán a una nueva sesión ordinaria. Con motivo de que ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, se consensuo hacer la reunión legislativa un día después.

De esta manera hoy a la mañana, en la reunión de labor, se definirá la agenda de expedientes que esta noche serán expuestos en el recinto. Sobresalen dos proyectos que se tratarían hoy, referidos al aumento de tarifas, que tanto se habla en todo el país y que ha sido motivo de diversos debates y críticas al gobierno nacional.

En ese sentido hay dos proyectos, uno del oficialismo, el cual se trata de una resolución sobre el aumento de tarifas por el servicio de electricidad. El mismo fue presentado por la concejal Marianela Islas, donde se argumenta que la medida de las nuevas tarifas afecta principalmente a comerciantes, instituciones de bien público y trabajadores, lo que impacta fuertemente en las clases medias y más bajas de la sociedad y que comerciantes como vecinos de nuestra ciudad han manifestado que la situación los coloca en una posición crítica, poniendo en riesgo su trabajo y peligrando el bienestar de sus familias.

Por ello expresan en el proyecto que se vería con agrado que el Gobierno Nacional y Provincial evalúen la implementación de políticas tendientes a rever y/o atenuar los impactos de los aumentos tarifarios por los servicios de luz, como también solicitar al Congreso de la Nación Argentina y a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, se tenga a bien contemplar la posibilidad de legislar en relación a los aumentos tarifarios por los servicios de energía.

La otra propuesta. El otro tema es un proyecto de Resolución Adhiriendo al Proyecto de Ley presentado por el Diputado Agustín Rossi sobre congelamiento tarifario en materia de servicios públicos. Dicha propuesta ha surgido ante el aumento exponencial de las tarifas de los servicios públicos esenciales, como la luz, el agua y el gas. El Diputado Nacional propone retrotraer y congelar las tarifas en los servicios públicos al 31 de diciembre de 2017, para producir efectos positivos para la industria, el comercio y el empleo.

Que de aprobarse la norma, no habrá aumentos por un año. Tampoco se podrá cortar el suministro por falta de pago de facturas de 2016 y 2017. Además, se establece que los futuros incrementos deben ser de acuerdo a criterios de equidad, o que no podrán exceder el Coeficiente de Variación Salarial. También prevé que los aumentos futuros deberán ser a razón de no más de uno por año en cada servicio y de manera escalonada. Además prevé que los aumentos autorizados por el Gobierno Nacional que resultan desproporcionados con respecto a los ingresos promedio de los hogares, comercios, PyMES que en algunos casos oscilan entre un 500 % y 700 %.

Finalmente plantea que las políticas tarifarias deben seguir criterios de equidad para no dañar la demanda efectiva, los incentivos al aumento de la inversión y la productividad y la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas.

Otros proyectos para esta noche

Proveniente de sesiones anteriores, se tratará un proyecto de comunicación, proponiendo al Departamento Ejecutivo que la Comisión de Padres de las Residencias Universitarias se constituya con Personería Jurídica, impulsado por el bloque del FpV- UC. Del mismo bloque hay una comunicación, solicitando al Director del Hospital Municipal, Dr. Daniel Argüello y/o a quien corresponda informe sobre geriátricos privados que se encuentran funcionando en nuestra localidad.