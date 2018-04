Suescun inauguró nuevo período de sesiones legislativas

Fue durante un acto esta noche en el salón Blanco del Palacio Municipal. El jefe Comunal utilizó más una hora y media para repasar las principales acciones de Gobierno y enumerar algunos de las principales objetivos para 2018. Acá el discurso completo.

Hoy nuevamente vengo a participar con Uds. y compartir con los vecinos de Rauch, la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias. Lo hago con mucho gusto y alegría, y con la responsabilidad que significa visitar un ámbito de trascendental importancia como este, donde se encuentran las distintas fuerza políticas con representatividad legislativa, elegidas por nuestros vecinos.

Promediando la mitad de nuestro mandato nos permitimos compartir con Uds. una serie de reflexiones, efectuar un repaso de los logros conseguidos a partir de este camino recorrido junto a cada vecino de Rauch y establecer nuevos desafíos que en la búsqueda de alcanzarlos, nos permitan superarnos y seguir haciendo de Rauch una comunidad para vivir mejor.

En primer lugar, y asociado a lo cualitativo, a la manera de hacer las cosas, venimos a reafirmar nuestra convicción que el mejor Rauch posible lo logramos trabajando entre todos, con el aporte de cada uno de nosotros, y que más allá de nuestro esfuerzo y dedicación para ser un GOBIERNO PRESENTE, que actuando cerca del vecino logre dar la mayor cantidad de respuestas y de la mejor manera, la única forma de lograrlo es con el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad. Sin sacrificio, no hay logros, necesitamos seguir profundizando el trabajo conjunto para poder seguir alcanzando metas.

Así fue que nos propusimos el año pasado una lista ambiciosa de objetivos a alcanzar y avanzando juntos cada día un poquito, hemos logrado la mayoría de ellos y avanzamos mucho en los restantes:

En mayo pudimos realizar la entrega y firma de escrituras previstas y seguimos trabajando y pudimos superarnos ya que en noviembre nuevamente asistimos a un acto de entrega y firma. Sin embargo esta es una problemática donde todos los esfuerzos parecen poco, por eso continuamos trabajando junto a la Escribanía General de Gobierno para dar respuestas a aquellos vecinos que aun no logramos llegar.

Hoy contamos con 7 pozos de agua que abastecen el sistema de agua potable de nuestra ciudad.

Inauguramos las dos nuevas salas en el jardín maternal del CIC, para seguir profundizando nuestra atención a la primera infancia, y por segundo año consecutivo logramos dar respuesta a todas las solicitudes que efectuaron los papas para el ingreso de sus niños.

Ingresamos a la Red de Municipios para el Cambio Climático y a partir de Febrero representamos junto a Dolores a la provincia de Buenos Aires en el Consejo de Intendentes de la Red. Por otra parte nos encontramos trabajando para alcanzar los objetivos que nos demanda la firma de dicho convenio y de esta manera lograr formar parte del grupo de municipios validados internacionalmente y de esta forma lograr apoyo y financiamiento para llevar adelante proyectos para enfrentar los desafíos notorios que la humanidad ya tiene actualmente en la materia.

Celebramos junto a la Cooperadora del Hospital Municipal la inauguración de su Sala de reuniones, facilitando así tan noble tarea de este grupo de vecinos.

Hoy contamos en nuestro Hospital con el arco en C, esta mejora en nuestro efector de salud, permite realizar en Rauch muchas cirugías que exigían que nuestros vecinos tuviesen que trasladarse a otra ciudad

Disfrutamos en el cierre de talleres del 2017 los primeros resultados de la puesta en marcha del Ensamble Musical en el área de cultura. Debemos profundizar el trabajo en este sentido con la finalidad de ampliar la formación académica en la materia.

Después de muchos años volvimos a construir un complejo de viviendas para dar respuesta a nuestros adultos mayores.

Se encuentra muy avanzado y en plena ejecución por parte del gobierno Provincial, la tan esperada obra del Agua Potable para la Localidad de Miranda.

Por otra parte, si bien hemos demorado más de lo previsto, tenemos en plena vigencia el Convenio para la reparación del Acceso a la Localidad de Egaña, lo que nos proponemos terminar durante el 2018.

Nos propusimos implementar un plan para financiar 25 viviendas de construcción en seco, finalmente logramos avanzar en soluciones para 27 familias, las que se encuentran en la última etapa de terminaciones, que ejecutaremos con empresas y trabajadores de nuestra localidad.

Estamos construyendo el Complejo que incluye el Hogar de Tránsito para personas en situación vulnerable y Mujeres Víctimas de Violencia de Género, la que finalizaremos en el presente año.

En los próximos días se completara el asfalto del barrio MIT, que sumadas a lo realizado en el 80 viviendas y el Solidaridad y PYM B totalizan 48 cuadras, en más de 4.600 metros lineales y también para dicha obra debieron construirse 19 cuadras de cordón cuneta.

Estamos finalizando la construcción de la playa de camiones para terminar de organizar no solo el estacionamiento sino también la circulación del tránsito pesado.

Avanzamos en el relevamiento del Barrio González, elevamos a éste Concejo Deliberante el proyecto que dispone la prescripción administrativa a favor del municipio, el que fue aprobado, y nos encontramos trabajando con la Subsecretaría de tierra y urbanismo provincial para inscribir dichas tierras a favor del municipio, como paso previo para poder regularizar la titularidad a favor de cada familia que allí habita

Aun resta mucho por hacer, pero pudimos avanzar en la construcción del nuevo estadio municipal de fútbol, haremos todo el esfuerzo necesario para lograr que pueda ser utilizado lo antes posible.

Como se puede apreciar, cuando trabajamos juntos es posible lograr lo que nos proponemos, incluso ir más allá.

El tema escrituración es un ejemplo, del trabajo conjunto entre vecinos, el departamento ejecutivo, el Concejo Deliberante y el gobierno de la Pcia. de Bs. As. nos permitió avanzar en casos emblemáticos que esperaban hace décadas resolución como el Barrio Alberdi o El Albardón y en otros que es necesario continuar pero donde también hemos avanzado como el Barrio Galván o el Barrio González.

El próximo 19 de abril nuevamente llegará a Rauch el equipo de la Escribanía General de Gobierno para la entrega y firma de más escrituras.

Otra vez trabajando en conjunto con nuestros vecinos, así como lo hicimos para la ampliación de la red de gas y agua, esta vez pudimos lograr el asfalto para el Barrio 15 de Septiembre (otras 3 cuadras y 300 mts. lineales), y fue gracias al trabajo en conjunto. De otra forma no hubiésemos podido lograrlo.

Y un último ejemplo de los tantos casos que se han dado, para graficar los beneficios del trabajo mancomunado fue la realización de las Primeras Jornadas de Orientación Vocacional dictadas por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, trabajando en conjunto desde la Dirección de Educación con Jefatura Distrital y Consejo Escolar y la valiosísima participación y ayuda de las Cooperativas Agrícola, Agropecuaria, Apícola y Eléctrica, la Sociedad Rural y la Federación Agraria, la Cámara Comercial, Ind. y de Serv. y el INTA, lo que permitió la participación de todos los estudiantes del último año de la secundaria de todos los establecimiento educativos.

Que a lo largo de estos dos años hayamos podido recorrer un camino buscando alcanzar mayor ordenamiento y previsibilidad en materia económica, financiera y administrativa, no significa que hayamos alcanzado todos los objetivos ni mucho menos, sino por el contrario, debemos seguir profundizando el trabajo en este sentido y animarnos a ir más allá del día a día y permitirnos transitar definitivamente un camino caracterizado por la planificación, el establecimiento de metas de corto, mediano y largo plazo y la revisión y control continuo y redefinición de ser necesario de las mismas. Porque como planteaba el filósofo romano Lucio Séneca, nunca existe el viento a favor para el que no sabe a donde quiere ir.

Por eso continuamos trabajando junto al equipo del RIL la Red de Innovación Local para seguir mejorando mediante la incorporación de nuevas herramientas de Gestión y Transparencia.

Sobre esta última materia seguimos desarrollando las formas de acceso a la información por parte del vecino, en los próximos días firmaremos un convenio con la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia para acceder a un sistema de publicación de normas (Boletín Oficial) superador del actual.

Por otra parte y en línea con la iniciativa planteada desde el gobierno de María Eugenia Vidal, hemos dictado el correspondiente decreto de adhesión, y a partir de ello nos hemos propuesto que para el día 15/4 se encuentren en nuestra página la publicación de las declaraciones juradas de todos y cada uno de los funcionarios de este ejecutivo (los que oportunamente al inicio de esta gestión y con firma ante escribano público también presentaron sus declaraciones juradas), medida que seguramente y con sanción de ordenanza incluida también hará nuestro Concejo Deliberante.

También continuamos gestionando herramientas para facilitar los trámites de nuestros contribuyentes. Durante el 2017 firmamos convenios con la Cámara Comercial, Indust. y de Servicios, la Sociedad Rural y la CEDEL, para habilitar nuevas bocas recaudadoras, medidas que se suman a las anteriores. medidas de incorporación de medios de pagos electrónicos en la Tesorería Municipal y la Descentralización de la Oficina de Guías.

Un tema sobre el que seguiremos trabajando y sobre el que logramos avanzar durante este tiempo fue el mejoramiento de la infraestructura municipal para poder prestar un mejor servicio a nuestros vecinos. Así en materia de salud, a la ya mencionada incorporación del arco en C, se sumaron otras dos nuevas ambulancias, una en un convenio con el Hospital Geriátrico, con el que trabajamos mancomunadamente desde el primer día, y que permitió que Rauch después de varios años pueda disponer de una ambulancia sumamente equipada para pediatría y que provenía del Plan Nacer de Nación, y otra con la reciente firma del convenio para la implementación del SAME en Rauch, que ayudan a lograr una mejor respuesta a los vecinos frente a una emergencia en salud.

También incorporamos un equipo de Digilitación de Imágenes que ayuda a los profesionales para agilizar y facilitar la atención a los pacientes, permitiendo a su vez de forma inmediata la realización de intersonsultas con profesionales que no se encuentran en la localidad, a la vez que contribuyen al cuidado del ambiente, dado que se elimina la utilización de químicos contaminantes.

De igual forma continuamos con el fortalecimiento de la infraestructura para la prestación de servicios urbana y rural, incorporando nuevamente una motoniveladora, un tractor, una camioneta, una retroexcavadora, otro hidroelevador para servicios eléctricos, una pala cargadora y retroexcavadora, una mini pala cargadora y un elevador para efectuar mantenimiento en altura en edificios municipales como el Polideportivo. Todas inversiones orientadas a prestar un mejor servicio a nuestros vecinos y que están también directamente relacionadas con más seguridad, mas acceso a los servicios de salud y educación, y mejores caminos por donde transita la producción.

También nos dio muchas satisfacción saber que formamos parte de los primeros 14 municipios del país y conjuntamente con el municipio de San Miguel ser los 2 primeros municipios de la provincia de Buenos Aires en ingresar al nuevo Plan de Alumbrado Eficiente, mediante la firma de un convenio con el Ministerio de Energía de la Nación por el que Rauch terminará recibiendo casi 3 millones pesos y que nos permitió adquirir más de 480 luminarias de tecnología led que permitieron efectuar el recambio de alumbrado en una superficie equivalente a más de 40 manzanas de nuestra ciudad. Más iluminación y seguridad para los vecinos y un consumo responsable y eficiente de la energía.

También incorporamos un nuevo utilitario para el fortalecimiento de la atención a los vecinos desde el Área de Desarrollo Social.

Recién mencionaba la necesidad y los beneficios del trabajo en conjunto y la planificación, los que de a poco van caracterizando el trabajo que esta comunidad lleva adelante en materia de producción y empleo.

Por eso a partir de las acciones que de manera conjunta realizamos entre el Municipio, otros niveles del estado y los principales actores de la producción, la industria y el comercio de Rauch nos permitimos contar con un Proyecto de Plan Estratégico productivo, y luego empezamos a pensar y ejecutar acciones para llevarlo adelante.

Así surgió a partir del diálogo entre todos, la semana de la Producción y el Empleo, y luego la ejecución de acciones concretas como el Plan de control de enfermedades venéreas, en plena ejecución, o el de implantación de pasturas en actual desarrollo y con muchas posibilidades de llevarse adelante en poco tiempo, ambos buscando potenciar la principal producción de nuestro partido como lo es la ganadería vacuna, pero también el trabajo en conjunto con los productores porcinos y la mesa ovina. La interacción con los productores apícolas, incluyendo la ampliación de la sala de extracción de miel y el convenio de gestión de la misma por parte de la Cooperativa Apícola.

Por otra parte surgió un catálogo de proyectos para el desarrollo de producciones y actividades con posibilidades de generar riqueza y empleo en nuestro medio y como Municipio nos proponemos potenciar todas las posibilidades de nuestra gente para que emprenda alguna de ellas u otras con la mayor posibilidad de éxito posible.

Por eso con la convicción de que la salida está en otro lado, que la de seguir aumentando el empleo público, y que necesitamos trabajar en fomentar el espíritu emprendedor como factor fundamental para el desarrollo de nuestra gente y la generación de riquezas, es que pusimos en marcha la Escuela para el Desarrollo del espíritu emprendedor, un ámbito para aprender haciendo, donde puedan además confluir las acciones que en este sentido puedan desarrollar los distintos actores de la comunidad. Queremos acompañar y ayudar a cada vecino que se anime a emprender, desde el apoyo en la generación, la implementación y el seguimiento de proyectos, hasta la búsqueda de herramientas que permitan financiar parte de estos. En los próximos días se iniciara con la construcción de las instalaciones en el SIPLA donde funcionara dicha Escuela.

En este sentido pusimos nuevamente en marcha el Fondo para el Financiamiento de Microemprendimientos Productivos y ya se encuentran aprobados, algunos entregados y otros en proceso de entrega, el financiamiento para cinco iniciativas de productores locales, algunos que se inician y otros que ya vienen funcionando.

También hemos trabajado de manera ininterrumpida para mejorar la infraestructura de nuestro sector industrial planificado, donde extendimos la red de iluminación y reemplazamos parte de la existente, construimos 1600 Metros de cordón cuneta y 7 badenes, y en la actualidad estamos trabajando en el reemplazo del suelo existente y la consolidación posterior de las calles que presentaban dificultades para el ingreso de insumos y la salida de la producción de las empresas radicadas en el sector.

Por segundo año consecutivo se desarrolló en nuestra ciudad el curso de EMPRETEC, un taller para el Desarrollo del Comportamiento Emprendedor para sacar el potencial de emprender que cada rauchense tiene, trabajando sobre el comportamiento de las personas en base a las capacidades que cada uno de nosotros poseemos.

Y por ese potencial de emprender que tenemos los rauchenses es que Rauch fue destacada como Ciudad para Emprender por el Ministerio de Producción de la Nación junto a 24 ciudades del resto del país, lo que realmente nos llena de orgullo. En este sentido nos encontramos trabajando junto a las instituciones y el ministerio para definir la ejecución de políticas públicas necesarias a efectos de fortalecer el ecosistema emprendedor. Para facilitar alguna de estas acciones es que recibiremos desde el ministerio cuatrocientos mil pesos no reembolsables.

Durante el mes de noviembre se realiza la semana del emprendedor, oportunidad en la que se reconocerá a los emprendedores locales destacados; esta iniciativa se suma a otras desarrolladas por otros actores de la comunidad como el Premio Joven Emprendedor de la Cámara, por ejemplo.

Continuamos avanzando con el Programa de Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja, que a partir de este año con algunos cambios que básicamente buscan seguir profundizando en acciones que apuntan a la terminalidad educativa y la formación para el trabajo se denomina Hacemos Futuro. Llevamos invertidos y ejecutados más de 3 millones de pesos, que incluye adquisición de maquinaria y herramienta, la construcción de bloques, generación de soluciones habitacionales a más de 15 familias con alta vulnerabilidad, el taller de herrería metálica con cuyo trabajo se equiparon las actuales oficinas de la escuela de emprendedores, se construyeron salamandras y carritos para el desarrollo de huertas en alturas entre otras, y el desarrollo de huertas trabajando en conjunto con el hospital geriátrico, INTA, y la Dirección de economía social. Extendimos nuestro programa a la zona rural llegando con los talleres a Colman y Egaña.

Para seguir promoviendo y difundiendo el acervo cultural y musical es que continuamos trabajando y potenciando la realización del Encuentro Cultural Musical y de la Feria Regional Artesanal. Por otra parte y en el mismo sentido seguimos apostando al crecimiento del Encuentro de Cumbia y Melódico.

Asimismo y en la búsqueda de crear espacios para adolescentes y jóvenes de Rauch continuamos impulsando la realización del Prado Rock , a la vez que acompañamos la iniciativa del Club Boca “Boca Rock”.

Vamos a seguir trabajando como cada año para ayudar a la Asociación Civil de la Fiesta del Ave de Raza a potenciar nuestra Fiesta, en primer lugar para que cada rauchense pueda disfrutar de la mejor fiesta que podamos realizar y además para que siga siendo una gran oportunidad para mostrar nuestra ciudad a la región, la provincia y porque no a muchos habitantes de otros lugares del país.

De la misma manera continuaremos apoyando y trabajando junto al Club de Planeadores Alas de Rauch y a otros actores que también se han sumado a ellos, para que el Festival Aéreo que crece año tras años, y del que pueden disfrutar de manera gratuita todos nuestros vecinos y personas de muchas otras ciudades que nos visitan; y en el que comerciantes, industriales y artesanos de nuestro medio encuentran una oportunidad para mostrar lo que hacen; se consolide definitivamente.

También relacionado con el turismo, seguimos trabajando con la Asociación Hotelera Gastronómica de La Plata, con capacitaciones y diagnósticos realizados a partir de su colaboración. Participamos en la Feria internacional de Turismo, en Palermo y en EXPOTAN. Seguimos gestionando ante el ministerio de agroindustria el traspaso a la órbita del Municipio de Rauch del predio en el que se encuentra ubicado el Castillo de Egaña, convencidos como lo mencionáramos el año pasado que puede transformarse en un recurso estratégico para fomentar el turismo receptivo.

Mencionábamos al inicio las distintas gestiones e inversiones realizadas para seguir mejorando la infraestructura que Rauch cuenta para cuidar la salud de sus vecinos, y en este sentido no podemos dejar de mencionar una obra de gran magnitud e importancia como lo es la nueva Guardia del Hospital la que finalizaremos durante el corriente año.

Por otra parte, y en cuanto al recurso humano profesional médico, no escapamos de la realidad de la mayoría de los municipios del interior ante la falta del mismo, especialmente para efectuar guardias. No obstante, es de destacar que con el esfuerzo de todos, incluidos sus directivos, las mismas se mantienen cubiertas durante todo el año. Nos proponemos contactar a profesionales egresados de las residencias efectuadas en ciudades vecinas a efectos de poder efectuarles una oferta atractiva para que quieran venir a nuestra ciudad.

Nos obstante y más allá de la atención que todos le prestamos y la importancia que le asignamos a nuestro hospital municipal, como único efector de salud de nuestra ciudad; desde nuestra gestión le asignamos una importancia trascendental al desarrollo del sistema de atención primaria de la salud (APS) como primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud, llevando lo más cerca posible la atención en salud al lugar de residencia y trabajo. Desde allí se planifican y ejecutan: Programas dirigidos a poblaciones especiales interactuando por ejemplo con madres, niños, trabajadores, adultos mayores, personas con discapacidad; Programas para la Salud en general: abordando temas como alimentación y nutrición, salud bucal, salud mental, prevención de accidentes y saneamiento ambiental, entre otros; y Programas de Promoción, Protección y Prevención de enfermedades específicas transmisibles o No transmisibles.

Durante este tiempo venimos desarrollando a través de las redes sociales, cartelería y folletería y trabajo en el territorio donde interactúan el equipo de APS, médicos comunitarios y otros actores como el Hospital Geriátrico, entre muchos otros, llevamos a delante programas como: el Programa de Prevención del Dengue, y Zika; el Programa de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, el Programa Municipal de Cuidados del Corazón y el Programa Municipal de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre otros.

Sólo por enumerar algunas actividades podemos mencionar: Capacitación en RCP y Primeros auxilios para profesores de colonia de vacaciones Boca Rauch; Lanzamiento Campaña “Conductor Designado” en Boca Rock; “Semana de la Salud”. Vacunación antigripal; charlas en escuelas y jardines sobre lavado de manos, trastornos posturales y primeros auxilios y entrega de insumos para botiquín; Campaña del Papanicolau; Lanzamiento Campaña “Rauch libre de Humo de Tabaco”; Salidas a campo • Campaña PROSANE; Jornada sobre atención temprana del desarrollo infantil, en conjunto con la Dirección de Educación Especial; Semana del Corazón “Rauch Late por Vos” que incluyó la Instalación de dos gabinetes para desfibriladores, charla sobre hipertensión arterial; Alimentación cardiosaludable y cálculo de riesgo cardíaco; Cursos de RCP y Primeros auxilios y muestra interactiva sobre el sistema circulatorio con la llegada de un“Corazón Gigante”; y la Campaña de prevención del Cáncer de mama, entre otras.

Nos proponemos profundizar en los próximos dos años un proceso de Adecuación y Modernización de los Centros de Salud, localizados en el ámbito urbano, suburbano y rural. Este proyecto se propone como objetivo principal la adecuación de la infraestructura de los edificios, incluyendo su ampliación, remodelación, optimización de fachadas y cartelería y la provisión del equipamiento necesario acorde a los tiempos que corren. Comenzamos por el Centro de Salud Nº 3 (Estación del Ferrocarril), conforme a una prioridad edilicia y contemplando también los centros de Salud Rurales, para continuar luego por el Centro de Salud Nº 2, Centro de Salud Nº 1 y el C.I.C. a lo largo de estos próximos dos años.

Nuestro objetivo también incluye: nuevas capacitaciones para nuestro equipo de APS, conformado por enfermeros y Agentes comunitarios, Inclusión y formación de nuevos agentes comunitarios, mayor presencia en los barrios para responder a las problemáticas de salud que más aquejan a nuestros vecinos, y la optimización y promoción del trabajo en conjunto con las distintas instituciones de Rauch. Estas acciones y la articulación con los demás programas que devienen del nivel provincial y nacional, es lo que conforma la estrategia de Atención Primaria de la Salud en Rauch, en un trabajo coordinado entre el Municipio, las instituciones de nuestra ciudad y nuestra comunidad.

En materia de seguridad seguimos trabajando para optimizar la utilización de los recursos existentes y gestionamos para incorporar otros nuevos que nos permitan seguir mejorando. Durante el 2017 se instalaron todas las cámaras adquiridas con el Fondo de seguridad, se repararon y actualizaron las existentes, incluyendo además el traslado y puesta a punto del centro de monitoreo.

Continuamos con la poda en muchas zonas de la ciudad, y se siguió dotando de mayor y mejor iluminación a las distintas plazas y paseos, buscando dar mayor seguridad a los espacios públicos.

Aunque muchos de nosotros seguimos creyendo en los beneficios de la Policía Local, más allá de los que se puedan enumerar con la unificación de las policías, durante el 2017, dado que el diseño y funcionamiento de la Policía es competencia exclusiva del gobierno provincial, acompañamos la decisión de nuestra gobernadora y su equipo de seguridad y firmamos el convenio de traspaso a la Policía Comunal. A partir de allí continuamos trabajando para que Rauch recupere el terreno perdido y deje de ser uno de los municipios que menos agentes por habitantes posee. Así es que por segundo año consecutivo no se enviaron policías de nuestra ciudad en la temporada estival al Operativo Sol y hace pocos días pudimos confirmar la llegada 8 nuevos efectivos a nuestra ciudad, para fortalecer tanto el funcionamiento de nuestra Policía Comunal como la Comisaría de la mujer.

Por otra parte incorporamos 2 nuevos patrulleros y dos motos, que gestionamos y se efectivizaron gracias al aporte del ministerio de seguridad de la provincia.

Más allá del fortalecimiento del equipamiento en materia de seguridad, nosotros insistimos y seguimos creyendo que tenemos que trabajar mucho con la proximidad de nuestra policía con los vecinos. Necesitamos profundizar el trabajo y formación de agentes que caminen la calle, que dialoguen con los vecinos, y que día a día mejoremos para fortalecer la seguridad perceptiva, que no es ni más ni menos que la sensación que experimentamos de sentirnos más o menos cuidados.

La decisión de contar con un predio para el depósito de vehículos abandonados y secuestrados, también aporta en materia del orden y seguridad de nuestras calles. Es una solución en la transición, porque desde la Dirección de Seguridad y la Dirección de Control y Seguridad Vial, trabajando en conjunto con el Juzgado de Faltas nos proponemos avanzar en una solución óptima que implica la compactación y/o subasta y/o reutilización de aquellos vehículos, motos y bicicletas que no se puede efectivizar su devolución. Además esta iniciativa nos permitió dar respuesta a instituciones educativas, Bomberos, Policías y muchos vecinos que realmente veían dificultada de sobre manera sus actividades diarias.

Por otra parte, gestionando desde la Dirección de control y seguridad vial ante la Administración General de Vialidad, nos encontramos muy próximos a la firma de un convenio que nos permita el emplazamiento de una balanza en dicho lugar para el control del peso de camiones. Todos los bonaerenses hacemos un esfuerzo muy importante con nuestros impuestos; desde los gobiernos nacional y provincial se ha puesto en marcha un plan de construcción y reparación de rutas sin presentes en muchísimos años, no nos podemos permitir que todo esto se dilapide, y nosotros desde nuestra ciudad queremos ayudar a cuidar estos logros que vamos consiguiendo entre todos.

También desde el área de control y seguridad vial continuamos trabajando en la distintas aristas de la problemática para lograr que en nuestra ciudad nos conduzcamos bien. A los continuos operativos de control vehicular en la ciudad y de velocidad en las rutas de acceso a nuestra ciudad, se le sumaron los controles de alcoholemia y de ruidos molestos. Aún cuando nos falte mucho, podemos ver y experimentar que paulatinamente hemos ido mejorando, sobre todo en lo concerniente al gran descontrol que existía en relación a la circulación de motos. En este tema queremos solicitarles el mayor compromiso a los vecinos, para que radiquen las denuncias correspondientes cuando adviertan un conductor que de manera imprudente pone en riesgo su vida y la de los demás. De esta forma, se amplían las posibilidades de utilizar herramientas que contribuyen a la solución del problema a través de la justicia.

Obviamente y como hemos sostenido su importancia desde el primer día, trabajamos durante todo el año en la educación y concientización, fundamentalmente trabajando con los más chicos y gracias al trabajo conjunto con Educación. Nos proponemos profundizar nuestro trabajo en este sentido mediante la planificación y puesta en marcha de una Escuela de conductores.

Después de mucho esperar, empezamos a obtener respuestas en materia de control del narcotráfico. Acciones que son el reflejo de la decisión irrenunciable de esta gestión de hacer frente a las mafias que tanto daño nos hacen. Está claro que esta lucha recién empieza, pero la imagen de la gobernadora presenciando junto a las "Las Madres del Dolor" y "Madres contra el Paco", la demolición del búnker de venta de drogas número 40 desde el inicio de su gestión, nos permiten ilusionarnos con que otra provincia es posible.

Pero quiero ser muy claro, creo que no hay nada que festejar en cada uno de estos operativos sumamente necesarios, detrás de este flagelo hay familias nuestras que sufren y no nos podemos hacer los distraídos, tenemos que unirnos para poder ayudarlos.

Por otra parte, esta es sólo una arista de un problema de resolución absolutamente compleja, además del control, tenemos que trabajar mucho en la prevención y en la asistencia. Como lo he dicho en más de una oportunidad, tenemos la firme decisión política de hacer frente al problema, pero no hay ninguna posibilidad de que tengamos avances significativos si no nos comprometemos todos y trabajamos juntos. En pocos días llegarán a nuestra ciudad parte del equipo del SEDRONAR, para ayudarnos a efectuar un diagnóstico de lo que ya tenemos, de lo que tengamos que mejorar y lo que debamos incorporar para poder trabajar en un plan que trascienda a un gobierno y que entre todos podamos sostenerlo en el tiempo.

La Cultura y el Deporte tienen un rol fundamental e importantísimo en esto, porque contribuyen a la formación y desarrollo de ciudadanos íntegros, libres y fuertes.

Desde nuestra Dirección de Cultura se continúa trabajando en el dictado de más de 30 talleres y ofertas culturales a los que asisten año tras año un gran números de vecinos de todas las edades: Coro, ritmos latinos, danzas, árabes, biodanzas, taller literario, ingles, italiano, payasos, integración por el arte, cocina, folclore, artes visuales, pintura y dibujo, cerámica, tejido, cestería, reciclado, teatro, guitarra, violín y batería, dictados en distintas sedes, son algunas de nuestras propuestas para acercar la cultura a nuestros vecinos.

También la oferta desde la Dirección de Deportes es amplia y variada, y participan de las distintas disciplinas un gran número de niños, jóvenes y adultos en las escuelas municipales donde se dictan clases de atletismo, atletismo especial, tenis, vóley, natación, pelota paleta, badmington, handball, rugby, boxeo, equinoterapia, patín, básquet, boccia, tae-kwondo, ajedrez, entre otras disciplinas. En el presente año nos proponemos trabajar junto a los distintos clubes para profundizar la práctica del fútbol en niños y jóvenes a nivel local, como herramienta de gran importancia para fomentar la integración social.

Nuevamente con una destacada participación en los Juegos Bonaerenses nuestra delegación represento de gran manera el deporte y la cultura de nuestra ciudad, destacándose además en todos ellos un comportamiento ejemplar.

Creemos en la educación como principal herramienta de movilidad social ascendente, por eso tomamos la decisión política de crear la Dirección de Educación, para poder trabajar desde el municipio aportando y articulando con todos los actores. Desde allí, trabajamos para fortalecer todas los dispositivos con los que contamos. Y a la ya mencionada ampliación de la oferta para la primera infancia cubriendo toda la demanda solicitadas en los jardines maternales, debemos mencionar la incorporación en alquiler de una residencia para estudiantes en la ciudad de Olavarría y el reemplazo por una mejor en el caso de la existente para estudiantes varones en la ciudad de Tandil. Seguiremos trabajando para lograr dar respuestas a todas las solicitudes de familias que ameriten el acompañamiento, no estamos lejos.

A los estudiantes becados con residencias, se le suman para este año más de 60 estudiantes que perciben una beca monetaria. Como contraparte, que les pedimos a nuestros estudiantes?: rendimiento y compromiso. Como dijimos al principio, sin sacrificio no hay logros, y el estado con el aporte de sus vecinos hace un importante esfuerzo para que puedan estudiar, por eso hemos sido y seguiremos siendo exigentes a la hora de evaluar el desempeño de quienes obtienen la ayuda.

En este sentido y como premio al mérito, buscando incentivar la superación, hemos decidido otorgar durante el 2019 una beca similar a las que ya otorga el municipio, al mejor promedio del 2018, de los egresados del secundario de los distintos establecimientos educativos.

Trabajando en conjunto con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia, siempre en una labor coordinada con Jefatura Distrital y Consejo Escolar, gestionamos la llegada a nuestra ciudad de ESTACIÓN CIENCIA, la feria itinerante del conocimiento una propuesta de experiencias y actividades acerca a distintas disciplinas de la ciencia y del conocimiento, con actividades de carácter práctico, interactivo y dinámico, que pudieron disfrutar más de 1200 alumnos de nivel inicial, primario y secundario de los distintos establecimientos educativos y que visitaron también en familia muchos vecinos de Rauch.

Fuimos seleccionados junto a Tandil entre los 27 distritos que conforman la quinta sección, para participar en la primera experiencia en simulación en este caso sobre el funcionamiento del G20, una experiencia educativa de consenso en la que fue muy lindo ver a muchos estudiantes que se prepararon para representar a distintos países. Se realizo en Rauch la pre cumbre, el tema abordado en esta sección es Educación Digital y en poco tiempo participarán de la instancia final en la ciudad de La Plata.

También desde esta dirección elaboramos el proyecto y solicitamos un Punto Digital, el que finalmente se concreto gracias al aporte del Ministerio de modernización de la Nación y que nos permite tenerlo instalado hoy en el NIDO del Barrio MIT con equipamiento informático, de audio y video de último generación, que podrán utilizar para capacitarse todos los vecinos de nuestra ciudad.

Por otra parte seguiremos sumándonos y acompañando la iniciativa de la Cámara Comercial EXPO UNIR donde se busca acercar a nuestros jóvenes información sobre las distintas ofertas educativas terciarias y universitarias, y nuevamente convocaremos a las entidades de nuestro medio para organizar articulando con Jefatura distrital y Consejo Escolar las segundas Jornadas de Orientación Vocacional.

Vamos a continuar trabajando en proyectos de articulación de los Jardines Maternales con el Htal. Pironio y el Centro de Día Tercera Edad, es realmente reconfortante ver como con la ayuda de docentes y personal auxiliar nuestros chiquitos comparten, divierten y entretienen a nuestros adultos mayores.

Se organizaron Jornadas de Capacitación para Docentes de Jardines Maternales y se realizaron las primeras Jornadas de capacitación para el Personal de Apoyo Escolar

Junto a CIIE RAUCH y OPDS trabajando desde las Direcciones de Ambiente y Educación se organizaron las Jornadas de Capacitación sobre Gestión integral de residuos y Eficiencia energética para docentes, con puntaje.

A través de la asignación de Fondos provenientes del Fondo Educativo, financiamos la construcción de baños en el Jardín N° 902 y el primer tramo del cerco perimetral del CEC N° 801.

También hicimos frente a distintos requerimientos de elementos de higiene, material didáctico, y otras necesidades que implica el funcionamiento del Plan Fines 2.

Dimos respuestas a distintos requerimiento en materia de transporte, sonido y demás necesidades solicitadas desde Jefatura distrital para la participación de alumnos y/o docentes y directivos en Ferias y capacitaciones, o para la organización de distintas actividades y el funcionamiento de la propia jefatura.

Participamos durante el 2017 junto a Jefatura Distrital y Consejo Escolar de la entrega de mobiliario y materiales didácticos, provenientes de la provincia, en distintos establecimientos educativos.

Acompañamos las gestiones para la concreción del Curso 111 mil programadores en CFP N° 401.

Para este año y mediante un convenio firmado con el Director General de Cultura y Educación nos comprometimos a financiar: los materiales para reemplazar el techo de la Escuela N° 35, el reemplazo de aberturas en el Jardín N° 901, la pintura de todas las aulas del edificio donde funciona actualmente la ESB N°2, la mano de obra para la finalización de la primera etapa construida en el proyecto del nuevo edificio del Centro de Formación Profesional, la construcción de un nuevo edificio donde funcione la Escuela Nro. 32 y la segunda etapa de construcción del cerco perimetral del CEC N°801.

Por otra parte la decisión de impulsar la creación de la Contribución para Educación Superior busca seguir ampliando y mejorando la oferta de carreras terciarias y universitarias en nuestra ciudad. Queremos que quienes no puedan irse a estudiar a otra ciudad, encuentren en la nuestra una oferta educativa cada vez más diversificada y de mayor calidad, y también lograr de esta manera que más jóvenes decidan quedarse.

Porque lo consideramos una oportunidad para generar empleo genuino y desarrollo en nuestra comunidad y porque habiéndolo testeado con los vecinos de Rauch los mismos han manifestado un gran interés, es que trabajamos articulando con la UNICEN para poder contar próximamente en Rauch con la TUDAI una Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Pero queremos ser muy claros en este aspecto, contar con fondos orientados a potenciar nuestras posibilidades en Educación Superior de ninguna manera puede interpretarse como una acción para competir con la ofertas existentes. No hay ninguna posibilidad de que entendamos a los espacios del estado y menos en el ámbito de la educación como espacios para disputar poder. Debemos ser absolutamente responsables para articular entre todos y potenciar de esta manera nuestras posibilidades.

Obviamente esta contribución también está pensada para potenciar ampliando y/o mejorando nuestra principal oferta de educación superior, como la es la ofrecida desde el ISFDyT N°70, una institución muy cara a nuestros sentimientos y no por declamación, sino porque los hechos concretos así lo demuestran. De manera que pensemos y trabajemos juntos para darle la posibilidad a los egresados de dicha institución de dar un paso más o bien para permitirle a la misma ampliar su oferta.

Desde la Dirección de ambiente, se continuo con las tareas del año anterior en cuanto al acondicionamiento, mantenimiento y mejora de la URRA, se realizaron las conexiones correspondientes y se adquirió un termotanque industrial para proveer de agua caliente para el lavado de los galpones y así permitir la correcta higiene dado el tipo de materiales con los que se trabaja, se realizaron modificaciones en galpones y cinta transportadora para permitir la incorporación de nuevos puestos de trabajo y se cambio la iluminación del galpón de clasificación y prensado dotándolo de luces de tecnología led. Por otra parte se realizo la reparación del horno pirolítico y se mejoraron las instalaciones donde se encuentra emplazado.

Gestionamos ante la subsecretaría de Asuntos Municipales un proyecto que prevé la incorporación de una nueva prensa, para reemplazar la que data de hace más de 15 años. Un proyecto que ronda el medio millón de pesos y se encuentra aprobado a la espera del desembolso correspondiente.

Solicitamos el asesoramiento y acompañamiento del OPDS para seguir mejorando la gestión de nuestra planta. Necesitamos trabajar en la obtención de financiamiento y determinar un lugar para construir una celda adecuada de disposición final del material de rechazo.

Durante todo el año se trabajo con el fin de concientizar y educar en temas de ambiente, principalmente sobre la gestión de residuos desde los hogares y las instituciones, además del cuidado del agua, la fauna y los arboles.

En conjunto Dirección de Ambiente, Atención Primaria de la Salud y la Asociación Protectora de animales trabajaron en el desarrollo de proyectos referentes a la tenencia responsable de mascotas.

En 2017 totalizamos 550 castraciones realizadas por el equipo de veterinarios junto a los voluntarios de APAR y el equipo de APS, financiada por el Sistema Municipal de Salud.

Gestionado desde Ministerio del interior de la Nación, articulando con APAR, Ambiente y Educación, a través del Programa MASCOTAS ARGENTINAS se realizaron las primeras jornadas de “CUIDADO RESPONSABLE DE MASCOTAS” en establecimientos educativos de nivel primario e inicial del distrito; nos visitó el quirófano móvil que potenció el trabajo en materia de castraciones y se dicto el curso de adiestramiento canino.

También en un trabajo conjunto de APAR con la Dirección de Control y seguridad vial, se lanzó el plan de castración y descolmillado de caninos machos que se encuentra sin dueño en la vía pública.

Buscamos de esta forma dar respuesta a un problema que surge de manera recurrente en nuestra visita a los vecinos.

En relación a la gestión del arbolado urbano, durante el año se efectuaron 56 extracciones de árboles solicitadas por los vecinos y que se aprobaron debido a problemas en las raíces, roturas de veredas e instalaciones, obstrucción de cocheras y fin de ciclo de los mismos. Durante el mismo período se adquirieron y plantaron más de 400 ejemplares.

Seguimos trabajando desde el área de obras públicas, en reparaciones y mejoras en distintas dependencias a fin de garantizar el correcto funcionamiento. A modo de ejemplo podemos mencionar el reemplazo del techo de la casa de Abuelos en Acción, la actual reconstrucción del piso del salón principal de la Casa de la Cultura y la reparación del sistema de calefacción del polideportivo Municipal.

Desde la Dirección de Recursos Humanos trabajamos interactuando en principio con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rauch y luego se incorporaron el resto de los gremios con representación sobre el personal municipal a los fines de establecer el “Régimen de Empleo Público” para Administración y Hospital Municipal, el que fue homologado por el Ministerio de Trabajo y posteriormente convalidado por el Honorable Concejo Deliberante bajo ordenanza municipal.

Trabajando con el Servicio de Colocación Laboral para Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Pcia. (SECLAS) e interactuando con la Escuela de Educación Especial, logramos la inserción laboral de 10 alumnos y ex alumnos.

Trabajamos en la implementación de concursos para la ocupación de cargos en diferentes áreas del municipio, como ejemplo podemos mencionar la selección de inspectores y operadores de cámaras. Dicha metodología apunta a lograr transparencia e idoneidad en el caso del concurso abierto, sumándole además la posibilidad de promoción y ascenso de nuestro personal, en el caso del concurso cerrado.

Se trabajó con la Junta de Ascensos y Calificaciones en la regularización de contratos cuya remuneración está por debajo de la categoría mínima del municipio, esta es una materia donde nos falta mucho aún y en la que seguiremos trabajando durante el presente año.

Nuevamente cumplimos con la entrega de ropa de trabajo para nuestro personal.

Desde el inicio de nuestra gestión nos propusimos trabajar para poder ampliar la capacidad de respuestas en el sector rural. Resultaba indispensable la adquisición de nuevas máquinas y la reparación de la mayoría de las existentes. Así fue que en dos años pasamos de contar con 2 o 3 equipos disponibles para el mantenimiento de los caminos a la actualidad que alcanzamos la meta que nos proponíamos de tener más de 14 equipos operativos y así disponer de un equipo cada 100 Km, en los más de 1400 km de caminos rurales que posee nuestro partido.

Asimismo nos propusimos mejorar distintos edificios en el sector rural y acondicionar varias casillas para facilitar el restablecimiento de los puestos camineros y que nuestros maquinistas gocen de buenas condiciones laborales, en los próximos días se adicionara otro puesto más en la zona del Albardón.

Esto nos permitió ampliar considerablemente la capacidad operativa del municipio, permitiéndonos realizar más de 150 km de alteos, cifra que duplica a lo realizado en el 2016, año que a su vez más que triplicaba lo que venía ejecutándose anualmente.

Desde la Dirección de Desarrollo Rural impulsamos a través de la comisión respectiva la puesta en marcha nuevamente del Plan de Lucha contra las plagas. Se controlaron 6500 nidos, y se prevé su continuidad en el presente ejercicio.

También desde la Dirección se está en continuo contacto con los vecinos de la zona; ya sea escuchando sus inquietudes y necesidades en sus hogares en los distintos puntos de partido, como también en encuentros con Vecinos en distintas comunidades rurales, como las reuniones que se dieron en Egaña, Miranda, Colman, la Colorada, Escuela 9 y el Destino, entre otras. En los mismos se busca escuchar, identificando las distintas necesidades en infraestructura, en sus producciones, en cuestiones educativas e ir fijando prioridades de Obras Públicas junto ellos (ya sea de mejoras de caminos, infraestructura en las estaciones, servicios, etc.) en pos de mejorar la calidad de vida en el campo.

En el mismo sentido en equipo con Jefatura Distrital, las Direcciones de Cultura, Deportes y Desarrollo Rural y el Consejo Escolar, recorrimos las distintas Escuelas Rurales, con el programa llamado “Construir, Compartir, Crear y Crecer”.

En todos estos temas hemos recibido el aporte invalorable de la Comisión Asesora de Asuntos Rurales, cuyos integrantes con gran compromiso, trabajando de manera desinteresada nos ayudan a decidir mejor y a equivocarnos lo menos posible y son también un nexo válido con las distintas instituciones y vecinos del sector rural de nuestro partido.

Desde el inicio de la gestión hicimos referencia al importante déficit cualitativo y cuantitativo en materia habitacional y las grandes dificultades que existían en Rauch en materia de acceso a la tierra. Por eso nos propusimos trabajar no sólo en la búsqueda de alternativas para financiar la construcción de viviendas, sino también para ampliar y/o mejorar muchas de las existentes, a la par que gestionamos de manera continua la generación de suelo urbano.

En este sentido recordaran que anunciamos el año pasado el inicio de un Plan Compatir en dos etapas. La primera de 21 viviendas, que hoy ya se encuentran en condiciones de ser entregadas, y estamos ultimando los detalles para la firma de la segunda etapa de 15 viviendas más.

También durante este tiempo pudimos gestionar otro complejo de 56 viviendas para docentes y trabajadores de la educación nucleados en Coopteba, muchas de las cuales ya se encuentran techadas.

Pudimos demostrar entonces, que es posible ejecutar la construcción de viviendas cumpliendo con los convenios que estipulan 12 meses como plazo de realización de las mismas.

Por otra parte estamos muy avanzados en la construcción de las viviendas de construcción en seco, que finalmente fueron 27 en lugar de 25, de las cuales 5 se asignaron a beneficiarios con terreno propio y las 22 restantes se emplazaron en parte de los lotes que el municipio dispone fruto del loteo efectuado en la quinta de Arleo.

Así las cosas, si tenemos en cuenta que en pocos días entregaremos las 9 viviendas del nuevo complejo para abuelos, podemos decir que se están generando más de 120 nuevas viviendas. Por otra parte y mediante la financiación del gobierno Nacional a través del programa PROCREAR 2 se han construido y se están construyendo otro número importante de viviendas en los remanentes del PROCREAR 1 en la ex playa de camiones y el terreno donde acampaban los circos y en el ex estadio municipal. Para ambos programas desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado para dotar a dichos terrenos de todos los servicios necesarios incluyendo la construcción de 300 metros de colectora para facilitar el acceso a aquellas viviendas cuyos frentes dan a la Avenida Alvear, que a propósito de su mención y gracias al trabajo mancomunado con la zona novena de Vialidad recordaran pudimos gestionar ante la Administración General de dicho organismo su repavimentación en 1200 mts. a principio de 2017 y que fue pintada y señalizada durante el transcurso del mismo.

En materia de generación de suelo urbano pudimos después de muchos años completar todos los estudios y trámites necesarios que permitieron la aprobación de un loteo con servicios en la denominada quinta de Cremona o quinta 24 mediante la Ley de Acceso Justo a la Tierra donde se generaron 119 lotes que nos permitirán cumplir con los docentes nucleados en UDER, también seguir trabajando en conjunto con la cooperativa de viviendas de los empleados del hospital municipal y aún así y después de esto, disponer de alrededor de 60 lotes que faciliten el acceso a la tierra de mas vecinos. Estamos realizando gestiones y presentando proyectos tanto en provincia como en nación en búsqueda de financiamiento para la construcción de viviendas en dichos lotes.

También durante el 2018 analizaremos y trabajaremos junto a este HCD para adquirir nuevas tierras con la inversión de los fondos resultantes de la venta de los lotes del ex estadio municipal. Tenemos que lograr que nuestros vecinos puedan acceder a un terreno, como primer paso para cumplir el sueño de la casa propia.

Por último, y no menos importante y relacionado con este tema, nos proponemos durante el 2018 la sanción de una Ordenanza relacionada con un nuevo Ordenamiento Urbano, para lo que venimos trabajando desde hace tiempo con la Dirección de ordenamiento territorial y urbanismo de la provincia, y para lo que necesitaremos también del trabajo en conjunto con este Honorable Cuerpo.

Además construimos más de 500 metros de cordón cuneta sobre la calle Rodríguez y ampliamos el ancho de la calzada en tres cuadra de la misma, obra financiada con el Fondo de Infraestructura Municipal y que finalizaremos hasta la Av. Salta en el transcurso del presente año.

También llevamos adelante una plan de reparación de veredas que nos permitió reconstruir aproximadamente 1000 metros lineales de las mismas, interviniendo en más de 30 cuadras de nuestra ciudad, respondiendo de esta forma a una solicitud reiterada de nuestros vecinos que encontraban gran dificultad al caminar por ellas.

Por otra parte avanzamos significativamente en el pintado de las columnas de iluminación de gran parte de nuestra ciudad.

Asimismo durante el 2018 y financiado con el Fondo de infraestructura nos proponemos ejecutar 400 mts. lineales de cordón cuneta en el Barrio Galván.

En cuanto a las acciones desarrolladas para hacer frente al déficit cualitativo, hemos otorgado nuevamente durante el 2017 más de 80 CREHO (Créditos de Honor) que sumados a la primer etapa superan el financiamiento de 150 soluciones habitacionales y que constituyen la posibilidad de tener un fondo rotatorio constituido con las cuotas de devolución de quienes han sido beneficiados hasta ahora, y nos da la posibilidad de seguir evaluando solicitudes y financiando más mejoras en las viviendas de aquellos vecinos que lo necesitan y no reúnen las condiciones para acceder al crédito bancario.

Por otra parte formando parte del proyecto de Hábitat del Ministerio de Infraestructura de la Nación por el que se construyeron los Nidos y se mejoro la infraestructura de tres barrios, se encontraba una partida destinada a financiar el mejoramiento habitacional de vecinos de estos barrios, y por la que se realizaron alrededor de 40 intervenciones que incluyeron construcción de módulos de un ambiente y baño, construcción de nuevos dormitorios, reemplazo de techos, mejoramiento de la accesibilidad, entre otros.

Se continúa trabajando para que cada vez más vecinos de nuestra ciudad accedan a servicios esenciales como los son el agua potable y la cloaca, y en este sentido se efectuó una ampliación de más de 1200 mts de la red de agua y más de 700 mts. de la red de cloacas en ambos casos esto incluye la provisión de dichos servicios al PROCREAR II.

Finalmente a través del programa Vivienda Digna financiado con fondos municipales en un trabajo conjunto de la Dirección de Obras y la Secretaría de Desarrollo Social se intervino en otras 30 viviendas efectuando tareas de albañilería y/o conexión de servicios básicos como el gas, agua y cloacas.

Por otra parte también desde el Área de Desarrollo Social trabajando en conjunto en muchos casos con la Dirección de Economía Social seguimos a través de la gestión de los distintos programas provinciales y nacionales a los que hemos fortalecidos con la asignación de fondos de carácter municipal, asistiendo a un número importante de familias.

Como lo ya lo hemos dicho, buscamos la promoción integral de las persona; y a eso apuntamos con muchas de nuestras iniciativas desde desarrollo territorial y economía social, seguimos convencidos que a quien tiene dificultades pero puede darse sus soluciones nuestro deber es acompañar para promoverlo, la iniciativa de la bloquera es un claro ejemplo. Pero reiteramos nuestro compromiso de tender la mano a aquellos que de otra manera no puede resolver sus necesidades básicas.

Desde nuestra Dirección de Tercera Edad y trabajando fundamentalmente desde nuestro centro de Día desarrollamos distintos programas y actividades articulando con muchos actores de la comunidad que