El FpV denunció irregularidades en el Gobierno

El interbloque Frente para la Victoria- Unidad Ciudadana denunció que a partir de no contar con los decretos actualizados, se han generado varias inquietudes, que los llevaron a realizar una consulta al Tribunal de Cuentas. Entre ellas el pagó de órdenes de compra a los funcionarios Marina Mandrini y Rodolfo Saldubehere.

Los concejales de la oposición, durante una conferencia de prensa efectuada ayer a la mañana, plantearon sus dudas respecto al contrato salarial que tienen con el Municipio los funcionarios Rodolfo Saldubehere, coordinador de Relaciones Institucionales y Marina Mandrini, directora de Educación.

En ese sentido, mencionaron ante los medios de prensa que en uno de los casos no han podido acceder al decreto de nombramiento, debido a que no han sido publicados en el Boletín Oficial, como tampoco otros documentos que debe elaborar el Ejecutivo, que han requerido desde el bloque opositor y por los cuales aún no han recibido respuestas.

Los concejales manifestaron que ambos funcionarios figuran como proveedores del Municipio y por lo tanto han estado recibiendo pagos en forma mensual, según figura en el sistema Rafam, a través de la emisión de órdenes de pago. Sostuvieron que esta situación ya fue planteada al Tribunal de Cuentas de la Provincia, con sede en Azul, al cual se aportó documentación y que una de estas situaciones, ya estaba siendo observada por el organismo.

"Esto es incompatible dentro de la función pública. El Tribunal, en uno de los casos ya lo tenía como observado y nos solicitó que aportáramos mayor información, para analizar estos dos casos, donde se están librando órdenes de pago, en algún caso como partidas extrapresupuestarias y esto no se estaría correspondiendo con lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades", puntualizó la legisladora Marisol Jodor.

Además desde el bloque criticaron a Suescun por su contradicción, en el caso puntual de Saldubehere, ya que indicó el concejal Emilio Tisera que "en otros casos se han cancelado los contratos a personas jubiladas que estaban dentro del Municipio y en este caso se incorporó a un funcionario que es jubilado".

Lamarche explicó que antes de asistir al Tribunal de Cuentas, elevaron una nota al Ejecutivo y a la contadora municipal solicitando información sobre el modo de contratación de la funcionaria Marina Mandrini, para tratar de saber sobre el motivo de las órdenes de aportes extrapresupuestarios. "No tuvimos respuesta en ese sentido y a partir de eso decidimos consultar al Tribunal de Cuentas. No decimos que sea una irregularidad, pero necesitamos saber si es compatible que un funcionario reciba órdenes de pago como proveedor. En estos casos, ante la ciudadanía, estos funcionarios colaboran con la gestión".