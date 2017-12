Trabajadores del BAPRO paran este jueves

Los bancarios llevarán adelante la medida de fuerza, en coincidencia con el tratamiento legislativo del proyecto que aumenta la edad para el retiro y cambia el cálculo del beneficio.

Los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires irán al paro este jueves, en rechazo a la reforma del sistema jubilatorio en la entidad, que contempla un aumento en la edad de retiro -de 57 a 65 años- y una nueva fórmula para calcular el beneficio.

La medida de fuerza será el puntapié inicial de una serie de protestas que llevará adelante la Asociación Bancaria, que podría extenderse y coincidirá con la sesión en la Legislatura bonaerense donde podría tratarse el proyecto.

La reforma que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo afectan a los trabajadores pasivos, sino que además causarán una nueva reformulación en el salario actual de los trabajadores activos.

"Tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad", dice el articulado del proyecto.

El sistema previsional de la entidad bancaria bonaerense cuenta con casi 16 mil pasivos, que cobran haberes de un promedio de 45 mil pesos y que, en algunos casos, llegan a los 160 mil, según estimaciones del gobierno provincial.

Movilización y paro. Claudia Pacheco Gaurys, Secretaria Adjunta de La Bancaria en Tandil y Secretaria General de la Comisión Gremial Interna Bapro Tandil, en declaraciones a Radio Eich, en el programa «Mañana es tarde», que conduce Alejandro Izquierdo, indicó ayer que hoy se movilizarán de todas las sucursales hacia la sede central del organismo financiero estatal, en la ciudad de La Plata.

Desde Capital Federal, la dirigente de La Bancaria explicó que las modificaciones de la nueva normativa "son todas a la baja de beneficios, extienden la edad jubilatoria, nos llevan a dos aumentos bianuales y nos calculan el haber de otra manera, es decir que no hay beneficios a favor de los actuales y futuros jubilados" y recalcó que "lo más preocupante es que ha sido una decisión unilateral, sin consultar a los trabajadores, sin mesas de diálogo y no ha convocado a las comisiones gremiales y si bien intentamos el martes lograr algunas reuniones, no fue posible y hoy, en plenario de delegados, estamos confirmando una medida de fuerza para mañana, con 24 horas de paro, sin presencia en los lugares de trabajo y movilización de los trabajadores a la legislatura bonaerense, ya que se estaría firmando la modificación de la ley que rige nuestra caja jubilatoria".

La dirigente además indicó ayer que "sabíamos que en algún momento nos iban a quitar derechos" y agregó que "si la caja es deficitaria no es por culpa de los jubilados, ni de los trabajadores, sino de los políticos de turno que prometen y lo único que hacen es saquear al Banco Provincia, los de antes y los de ahora".