Asumieron los nuevos consejeros escolares

Ayer juraron Marcos Sayavedra y Soledad De Berecibar, los funcionarios electos en las elecciones de octubre. María Laborde es la nueva presidenta del organismo. Guadapule Sarciat sigue por dos años. Ocupará la secretaría.

Los nuevos consejeros escolares Marcos Sayavedra y Soledad De Berecibar, asumieron este lunes en el organismo, luego de prestar juramento, durante el acto protocolar que tuvo lugar en el salón del Centro Cultural "Dr. José Pedro Aramburu (H)". Junto a ellos estuvieron las consejeras María Laborde y Guadalupe Sarciat, que aún tienen dos años de mandato.

Ante una buena presencia del público, que incluyó la presencia del Intendente Maximiliano Suescun, sus funcionarios, concejales del oficialismo y la oposición, directivos escolares, encabezados por Miriam Larrocea, titular de Jefatura Distrital, familiares y allegados de los flamantes consejeros, se realizó la ceremonia, que comenzó con el Himno Nacional y luego la lectura del acta, donde se plasmó el ingreso de los nuevos consejeros y la distribución de los cargos.

Luego se les tomó juramento a Sayavedra y De Berecibar, por parte de la nueva presidenta María Laborde. Recordemos que como vicepresidenta fue elegida la ingresante María Soledad De Berecibar, como secretaria se desempeñará Guadalupe Sarciat y tesorero fue elegido Marcos Sayavedra.

A continuación se le realizó un reconocimiento a Nilda Tarrio, que tras 37 años de servicio en el organismo, se jubiló. A continuación los consejeros salientes Alejandro Garralda y Pablo Betti recibieron un diploma de mano de las nuevas autoridades. En este caso solo Garralda, que fue presidente en los últimos dos años, se despidió con un discurso, repasando las obras y gestiones realizadas a partir de fines de 2015 y finalmente agradeciendo a sus pares, a directivos, docentes, auxiliares de la educación, representantes gremiales y el personal administrativo del Consejo.

Finalmente se escuchó el discurso de la nueva presidenta, María Laborde que destacó la mejora sostenida que tuvieron los servicios escolares administrados por la entidad, como también las obras de refacción que se encararon en el último tiempo. Resaltó la terminación de la ampliación del Instituto Nº 70 y mencionó que el edificio (hoy paralizado), destinado para las escuelas secundarias Nº 2 y Media Nº 1, se encuentra en proceso de relicitación, para poder culminarlo el año próximo.

Laborde expresó que "este cargo me permitió crecer en lo personal y profesional, con el apoyo de muchas personas, sobre todo del Intendente Maximiliano Suescun que hace dos años me pidió que acompañara este proyecto" y agregó que "la educación no es solo un bien público, sino también un bien social. En este sentido hay que garantizar la educación de calidad para todos. Esto se logra a través de una administración responsable de los recursos brindado por la Dirección de Cultura y Educación bonaerense al Consejo escolar, en forma óptima y atendiendo las necesidades de cada una de las instituciones educativas. Este es y seguirá siendo nuestro objetivo".