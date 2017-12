María Laborde asume como nueva titular del Consejo Escolar

Era la secretaria del cuerpo. Es vicepresidencia Soledad De Berecibar y secretaria Guadalupe Sarciat. Fue designado tesorero Marcos Sayavedra. Todos responden al oficialismo.

María Laborde se convirtió en la nueva presidenta del Consejo Escolar, por los próximos dos años. Dicho cargo fue confirmado el jueves pasado por la mañana, cuando se realizó la asamblea preparatoria del Consejo Escolar, en su sede de calle Alem, donde participaron los dos consejeros que siguen con mandato y los dos que fueron electos en las elecciones del pasado 22 de octubre.

En la ocasión, con la presencia del consejero saliente Alejandro Garralda, se les dio la bienvenida a los nuevos concejeros Soledad De Berecibar y Marcos Sayavedra.

De esta manera fueron parte de la sesión María Laborde, elegida presidenta, María Soledad de Berecibar, vicepresidente, Guadalupe Sarciat, que será secretaria y Marcos Sayavedra, como tesorero del cuerpo.

"Hay mucho más para trabajar". Así definió la futura gestión que tendrá por delante María Laborde, como máxima autoridad del organismo escolar, en declaraciones a este Diario.

Laborde dijo que "hoy se renueva la responsabilidad que me dio la ciudadanía hace dos años atrás y debo agradecer al intendente Suescun que hace dos años confió en mi para ocupar un cargo de consejera y hoy agradecida al nuevo grupo de consejeros, que me han elegido para la presidencia y me dan su confianza. Esto es continuar un trabajo, donde ocupaba la tesorería y ahora tendré otras responsabilidades, siempre en pos de mejorar la educación que les brindamos a los chicos de todo el distrito"

"Estamos poniendo nuestro conocimiento y esfuerzo y vamos a hacer todo lo posible para seguir mejorando la educación de los alumnos del distrito", dijo la flamante presidente, que además agradeció el trabajo y compromiso de los consejeros salientes Alejandro Garralda y Pablo Betti.

ESTE LUNES LA ASUNCIÓN OFICIAL

Las nuevas autoridades del Consejo Escolar, en la sesión preparatoria del jueves, confirmaron que la asunción formal, abierta a toda la comunidad, se realizará el lunes 11 de diciembre, a las 10 horas, en el salón del Centro Cultural "Dr. José Pedro Aramburu (H)".

Allí se dará lectura al acta, donde se plasma el ingreso de los nuevos consejeros y los cargos que ocuparán. Luego se les toma juramento, por parte de la nueva presidenta María Laborde.

En esa ocasión se despedirán los consejeros salientes Alejandro Garralda (Cambiemos) y Pablo Betti (Frente para la Victoria) y asumirán los consejeros electos Marcos Sayavedra y Soledad De Berecibar (Cambiemos).