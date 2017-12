Chiclana: "Donde dispongan que yo sea útil, ahí estaré"

La concejal de Cambiemos, que a partir del 10 de diciembre dejará la banca, figura entre los nombres que se menciona para incorporarse al nuevo gabinete del intendente Maximiliano Suescun.

Adriana Chiclana, la actual concejal de Cambiemos, que además preside su bloque, tiene solo unos pocos días más como legisladora, ya que el 10 de diciembre culminará su mandato. Sin embargo sigue activa y reiteró su compromiso de trabajar en los primeros análisis en el proyecto de ordenanza del Presupuesto 2018, que el Ejecutivo elevará el próximo jueves.

En ese sentido la legisladora participó de la última reunión de gabinete convocada por Suescun el pasado jueves, en el despacho municipal, para avanzar en los últimos detalles de la principal ley que tiene el Municipio.

En declaraciones por Radio Eich, ayer Adriana Chiclana sostuvo que "fue una reunión extensa, teniendo en cuenta que está la confección del Presupuesto 2018 y se requiere un trabajo sumamente riguroso y en estos casos se expone las necesidades de cada dependencia para el año próximo y a su vez se abordan algunas acciones de lo que todavía falta realizar en el actual presupuesto".

La legisladora no quiso adelantar que porcentaje tendrá la nueva ordenanza impositiva durante sus declaraciones al programa "Mañana es tarde" y en ese sentido indicó que "no podemos aventurar nada hasta que no tengamos la ordenanza impositiva, eso sería una irresponsabilidad y deberemos esperar al 1 de diciembre, cuando nos vamos a encontrar los legisladores con el proyecto de ordenanza del presupuesto. Allí comenzará nuestro trabajo en comisiones y las reuniones que convocaremos a cada funcionario" y puntualizó que "el objetivo será lograr la mejor herramienta de trabajo para que el Municipio pueda trabajar de la mejor manera posible con el presupuesto como herramienta indispensable, ofreciendo mejores servicios a los vecinos, que contribuyen con las tasas".

Mencionó que para el análisis del Presupuesto 2018 se deberá encarar un "trabajo en conjunto, ya que se incorporarán los nuevos concejales que son los que terminarán votando el nuevo presupuesto. En mi caso me queda poco en el Concejo, pero hasta el 10 de diciembre aportaré lo que esté a mi alcance, en lo que me corresponde como presidenta del bloque".

El futuro de Chiclana. La legisladora fue consultada sobre que le depara su futuro político, una vez que culmine su mandato. Se mostró dispuesta a seguir trabajando por el actual proyecto y aseguró que está a disposición del Ejecutivo, considerando que podría ocupar algún cargo dentro del gabinete, a partir de algunos cambios obligados que deberá hacer Suescun antes de fin de año.

Sostuvo que después del 10 de diciembre "seguiré trabajando, haciendo un aporte donde sea necesario, donde dispongan que yo sea útil ahí estaré y si no, lo haré desde otro lugar, porque me gusta mucho y me apasiona la política y el trabajo con la gente y si debo estar en el nuevo gabinete, ahí estaré, seguramente aportando lo que se, apoyando este proyecto".