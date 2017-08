El vice presidente del PJ Carlos Oroquieta se refirió a la campaña electoral que emprenderá Unidad Ciudadana, con el objetivo de mejorar la performance obtenida en las PASO, que ler permita superar al oficialismo el próximo 22 de octubre.

Carlos Oroquieta, vicepresidente del Partido Justicialista, en declaraciones efectuadas a Radio Eich, se refirió a los pasos que están dando dentro del espacio Unidad Ciudadana, para encarar la próxima campaña, de cara a las elecciones definitivas del 22 de octubre.

A modo de análisis, indicó que "un número importante de vecinos no fueron a votar y por lo tanto tenemos que mantener un contacto con la gente que no asistió, pero también con aquellos que fueron parte del acto. Nos queda por delante visitar sitios rurales, la planta urbana, a las instituciones, a los trabajadores y el comercio".

Además planteó que "tenemos que darle a esta campaña mayor contenido, es decir, difundir las propuestas que están elaborando nuestros equipos técnicos, a qué cosas se pueden dar respuesta desde el Concejo Deliberante" reiteró que "hay una importante cantidad de votos flotantes, sobre la que deberemos trabajar a partir de mantener una charla cara a cara con los vecinos, que nos expresará sus necesidades, para llegar al Concejo Deliberante con una visión bastante profunda, de fortalezas y debilidades que tiene nuestra localidad".

El dirigente justicialista dijo que el objetivo de la lista que encabeza María Lamarche es "recuperar la tercera banca del deliberante y lograr un consejero escolar (Patricia Gigena). Ese es el piso. Para tener el consejero el partido que gane no debe alcanzar el 50%, pero eso no me parece posible".

En forma sincera, expresó que "el esfuerzo principal se dará para poder ganar las elecciones" y fue crítico con el oficialismo, al indicar que "ser gobierno te da una ventaja, como se hizo previo a las PASO, donde el gobierno prometió mejoras a trabajadores, fue una cuestión netamente electoral, seguramente merecida a los trabajadores, pero que debe incluirse dentro de una política de mejoras y si bien dicen que lo habían anunciado hace un tiempo atrás, llama la atención que se haya hecho dos días antes de las elecciones. Creemos que se trató de una maniobra electoral", disparó el dirigente.

En tanto, haciendo referencia al papel que tendrán en el futuro Concejo, en materia laboral y salarial de los trabajadores, sostuvo que "en nuestro carácter de oposición les exigiremos que tengan una política sería (en la regularización de los trabajadores), y pasar a planta permanente a personas que hace años están trabajando dentro del Municipio. Además lucharemos para recomponer el poder salarial de los trabajadores, que después repercute en el comercio local, sin dejar de enfocar la atención en las urgencias diarias, ahí también queremos estar presentes desde el Concejo".