Marisol Jodor: "este fue un acto antiético e improcedente"

Así definió la concejal la decisión que tomó el Gobierno de regularizar a varios trabajadores previo al acto eleccionario del pasado 13 de agosto. Mencionó que son críticos con la forma en que se dieron las regularizaciones, no con la cuestión de fondo, que es mejorar a cada empleado.

El bloque del Frente para la Victoria presentó una nota ante el Departamento Ejecutivo, dirigida al intendente Maximiliano Suescun, con motivo de solicitarle que les informe el listado de trabajadores municipales que han sido regularizados en el último tiempo, previo a las elecciones primarias.

Tal iniciativa surgió luego de que trascendiera que el ejecutivo había otorgado mejoras a varios trabajadores, horas antes del acto eleccionario legislativo del pasado 13 de agosto.

Así lo manifestó la legisladora Marisol Jodor, en declaraciones a Radio Eich, donde mencionó que "el martes entregamos una nota, directamente al intendente municipal, para estar en conocimiento de quienes fueron los trabajadores beneficiados por tales medidas. Es una información pública y como legisladores queremos saber en que consistieron las recategorizaciones o mejoras salariales".

Dejó en claro que siempre han luchado por la mejora de cada trabajador. "Siempre estaremos del lado de los trabajadores. Por ahí se nos tilda en querer interferir en el derecho de los trabajadores, eso es absolutamente falaz. Siempre hemos estado trabajando en estas cuestiones, y me refiero a mi período desde que soy concejal, es decir en 21 meses hemos trabajado arduamente, en favor de los trabajadores municipales" y fue más allá al indicar que "en todos los presupuestos hemos solicitado un mayor aumento para los trabajadores, para garantizar su poder adquisitivo, más cuando hay varios factores que atentan contra eso, como el aumento de tarifas, de impuestos y alimentos, entre otros".

A favor de los empleados.

la legisladora del FpV dijo en el programa «Mañana es tarde», que son críticos con la forma en que se dieron las regularizaciones, no con la cuestión de fondo, que es mejorar a cada empleado. Reiteró que "en primer lugar siempre estamos a favor de los trabajadores, con distintos proyectos y solicitando que se cumplan las leyes laborales. Los trabajadores saben bien de qué lado estamos. Siempre tuvimos tratando de garantizar las fuentes laborales y sus derechos", pero insistió en que "no estamos de acuerdo a la forma y el momento en que se realizaron las recategorizaciones, que fueron días previos a las elecciones, en plena veda electoral".

La concejal del FpV, sobre dicho proceder del Ejecutivo, espetó que "eso me parece antiético, más si proviene de quienes siempre se arroban el respeto por las leyes y el garante de las instituciones de la democracia. Este fue un acto antiético e improcedente, y no quita que no estemos de acuerdo con mejorar a cada trabajador y esperamos que estas regularizaciones sigan en estos meses, hasta llegar a la eliminación de los Promes".

Siguiendo con la objeciones, la legisladora planteó que dicho proceder "lesiona la cuestión pública. Esto se hace con aportes de todos y este proceder me parece inoportuno y no había necesidad de comunicar estas decisiones antes de las elecciones, cuando lo podrían haber hecho después. Hay una clara intencionalidad en esto".