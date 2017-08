Lamarche aspira a reducir la brecha que la separa de Ibargoyen

En el cierre de la jornada electoral, la referente de Unidad Ciudadana se mostró conforme con el resultado obtenido y marcó el objetivo de recuperar un concejal en octubre. Afirmó que "podemos disminuir" la diferencia con Cambiemos.

La candidata a legisladora comunal María Lamarche habló el domingo en la sede de la calle Larrea, en el cierre de la jornada electoral. Tuvo palabras de agradecimiento para "este gran equipo que hemos conformado" y que ha hecho posible que "Unidad Ciudadana pudiera ofrecer la mejor elección que podíamos ofrecer en este momento". Añadió luego que "estamos empezando a cumplir, en este primer paso, con el primer objetivo que nos habíamos trazado hace unos meses, que era el de recuperar un concejal; de acuerdo a cómo se están dando los resultados, estaríamos siendo tres concejales los que ingresaríamos y por supuesto que vamos a trabajar para que eso sea así".

Aclaró que "por supuesto que vendrán los análisis más profundos, porque la idea es trabajar para hacer la mejor elección en el mes de octubre", puntualizando que "yo no dudo que esta diferencia que hoy se está sosteniendo entre la lista que ha sido ganadora en esta primera instancia y nosotros, la podemos disminuir y para eso nos comprometemos a trabajar".

BUENA ELECCIÓN. En el análisis comparativo de las últimas dos elecciones legislativas, María Lamarche consideró que "en esta, sin estar en el Gobierno, hemos hecho una elección muy buena y eso significa que estamos en condiciones de seguir avanzando por que la ciudadanía también, en un porcentaje muy importante, le está diciendo sí a Unidad Ciudadana, le está diciendo sí a una labor que hacemos desde el llano, sin los recursos que por ahí se tienen cuando se es Gobierno, con lo cual lo nuestro realmente es un voto lleno de ilusiones de cada una de las personas que confiaron en nosotros y no tengo dudas que va a volver a confiar en el mes de octubre".

Después, Lamarche saludó a Mario Ibargoyen, "quien ha sido ganador en esta primera instancia" y también a "Luciano Fernández, que ha hecho una muy buena elección".

EJEMPLO CÍVICO. "Creo que hemos dado muestras de un ejemplo democrático, una vez más hemos podido asistir a un hecho cívico y creo que eso también tiene que ser valorado, así que me siento muy tranquila y agradecida", resaltó después Lamarche, añadiendo que "hemos hecho un trabajo impecable, no tenemos reproches, al contrario, creo que todos dejamos lo mejor que podíamos dejar en esta instancia; no tengo dudas que los dos meses que vienen serán de trabajo digno, con honestidad, con sinceridad, con humildad, eso para mí no tiene precio; prefiero un resultado que nos dignifique, aún si no nos alcanza para ser los ganadores".