«Queremos contar con el voto de quienes quieran hacer oír su voz»

Escribe María de los Angeles Lamarche, primer precandidata al Concejo Deliberante por el frente "Unidad Ciudadana"

En este año electoral, estamos llegando a la definición de la primer instancia que son las PASO, que en nuestro distrito no definen, probablemente, lo que serán las representaciones políticas para la elecciones generales del mes de octubre. Por lo que, esta instancia es una medición de fuerzas que -como en otras elecciones primarias- dará un resultado que puede variar en la elección general dado que, en octubre es mayor el caudal de votantes.

Y nosotros, desde el Frente Unidad Ciudadana, hemos conformado una lista que busca representar y comprender cabalmente a la ciudadanía en todos sus aspectos, para ser la voz de ellos en el Concejo Deliberante.

Hemos priorizado la representación del ámbito rural, del pequeño y mediano productor que podrá tener su manifestación real con una banca en el recinto.

La educación es primordial dentro de una sociedad que sueña con un futuro mejor, por eso, en el Consejo Escolar estarán representados los docentes y auxiliares de la educación por personas que defienden el derecho a la educación pública y los derechos laborales de quienes trabajan diariamente para garantizar que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también adultos, accedan al derecho más legítimo que es el poder formarse como personas libres.

Los jóvenes, tienen su lugar, representados por otros jóvenes que como ellos, en algunos casos, eligen el camino del estudio para crecer, el camino del trabajo -a veces desde la formalidad, como también ha muchos les pasa, que deben esforzarse para encontrar las oportunidades laborales, y lo deben hacer desde la informalidad que es el "coparse con lo que pinte" como ellos mismos expresan; y también están representados los jóvenes que eligen el trabajo rural como proyecto de vida, apostando a la producción y confiando que el campo puede brindar las oportunidades para tener un futuro mejor.

Lo social es transversal a toda la comunidad, por eso, podemos ofrecer una representación con un fuerte perfil del trabajo social, para interpretar con claridad lo que le pasa a los vecinos y vecinas en la vida cotidiana. En nuestra lista, podrán sentirse representados los trabajadores que sufren la pérdida de poder adquisitivo y los que buscan mejorar sus perspectivas de vida; los jubilados y pensionados encontrarán su voz en el recinto, a través de concejales que no dudarán sobre a quién hay que defender, si estamos del lado de quienes imparten políticas que los golpean a través de recortes de medicamentos o con la quita de pensiones, o si estamos del lado de su defensa y respeto por todo lo que han vivido y por lo que les resta vivir.

El sector del comercio ha sido fuertemente castigado por medidas que han reducido considerablemente el consumo popular, que han aumentado notoriamente el costo de los servicios de energía eléctrica, gas natural, alquileres, cargas impositivas de todos los órdenes estatales y la inflación que golpea sobre los bolsillos de sus clientes, lo que que genera ahogamiento económico. Nosotros pretendemos trasladar al recinto las inquietudes, reclamos y los planteos que nos realizan los comerciantes en búsqueda de arribar a soluciones que favorezcan la dinámica de un sector que genera empleo y aporta al producto bruto interno de nuestro municipio.

Los sectores más postergados, han asistido a la profundización de su situación precaria, perdiendo poder adquisitivo, padeciendo los tarifazos, y sin soluciones a la problemática estructural de la vivienda (carencia de vivienda propia, condiciones de inhabitabilidad, hacinamiento, desalojos), lo que nos genera un fuerte compromiso político, tanto para acompañar las propuestas de construcción de viviendas que el ejecutivo municipal pretenda llevar adelante, y también exigiendo el cumplimiento de anuncios y promesas que den solución a la más sentida de las necesidades sociales, como lo es el techo propio y digno.

La política salarial de los empleados municipales que ha aplicado esta gestión de gobierno ha aportado al ahogamiento económico de los trabajadores, imponiendo aumentos de sueldos que no se corresponden con el índice de inflación, escalonando dichos aumentos (mientras que las Tasas Municipales no aumentan de forma desdoblada), y anunciando un anticipo de un mínimo aumento dentro de un mes electoral, lo que ha generado manifestaciones de irritabilidad por el acto demagogico, en tanto, no hubo reparos para aumentarle a los funcionarios de alto rango un 30% a días de su asunción.

Por eso planteamos que en esta elecciones legislativas se define más que la representación parlamentaria, se define el rumbo político que tomará el gobierno que hoy lidera la nación, la provincia y el municipio.

Se definirá si las políticas implementadas en relación al rumbo económico son avaladas por la ciudadanía, si las medidas tomadas en el aspecto social como en lo productivo y laboral son respaldadas mediante el voto popular.

Si Cambiemos gana, podrá interpretar que existe respaldo en relación al proceso inflacionario que ha producido una gran pérdida de poder adquisitivo, que se acompaña el retraimiento del consumo, que avalamos los valores de las tarifas de luz y gas que están aplicando, que estamos de acuerdo con salarios por debajo de la línea de pobreza, que acompañamos el recorte realizado a los sectores más vulnerables, podrán reafirmar "que no es posible que la gente se acostumbre a vivir bien".

Si nosotros desde Unidad Ciudadana logramos tener mayoría, podremos poner freno a la desintegración social que tantos dolores está causando en la sociedad, podremos llevar la voz de cada ciudadano al Concejo Deliberante y al Consejo Escolar, el 13 de agosto daremos un primer PASO en ése sentido, y queremos contar con el voto de quienes quieran hacer oír su voz.