«Dar un paso hacia adelante en beneficio de todos»

Escribe Mario Ibargoyen, primer precandidato al Concejo Deliberante por el frente "Cambiemos"

El próximo domingo 13 de agosto es una gran oportunidad para que, entre todos, demos un paso hacia adelante.

Hace solo 18 meses comenzaba un trabajo en equipo con un claro objetivo: Unir a Rauch, y conseguir que ese objetivo fuera acompañado de los mayores beneficios posibles para nuestra comunidad.

No fue fácil dado que debimos superar muchas dificultades, pero aún así siempre nos sentimos muy acompañados por nuestra gente no solamente en cuanto a compartir esfuerzos sino fundamentalmente en lo que hace a una tarea de conjunto, en la idea de que un proyecto no es únicamente de un gobierno si no de toda una comunidad.

Y así fue que, en una tarea articulada con el gobierno Nacional y el Provincial, logramos importantes cosas para Rauch: Comenzaron a llegar las VIVIENDAS para los que no tienen casa, se mejoraron barrios postergados en obras como las del ASFALTO en el Solidaridad y 40 Viviendas, y próximamente en el MIT, y en todos éstos barrios se está avanzando con la CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN para actividades comunitarias, se ampliaron las salas del JARDÍN MATERNAL DEL CIC para todos los chiquitos que lo necesitaban, se trabaja en obras de mucha utilidad para el HOSPITAL MUNICIPAL como el NUEVO SECTOR DE GUARDIA aún no inaugurado, y se diseñó un esquema de trabajo para atender los CAMINOS DEL SECTOR RURAL con la mayor eficiencia posible, a pesar de que las condiciones climáticas adversas nos han interrumpido más de la cuenta.

Todo ello sin olvidar importantes acciones como en materia de ORDENAMIENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, la respuesta a las necesidades de los TRABAJADORES MUNICIPALES aún dentro de las limitaciones presupuestarias, las tareas por mejoras en cuanto a la atención de la DISCAPACIDAD, la idea de facilitar MEJORAS EN VIVIENDAS que lo necesitaban, las firmas y entregas de ESCRITURAS, entre otras, y sin dejar de tener en cuenta que hay cosas que faltan lograr, y que siempre se puede mejorar.

Y, por supuesto, hacia adelante nos proponemos mayores desafíos de progreso en temas como los mencionados, como más viviendas por ejemplo, y en otros como la de promover acciones para potenciar la producción y la generación de empleo, todo ello no solamente porque existe una franja de gente joven que se va renovando y lo necesita, sino además porque estamos convencidos que cada familia rauchense en su conjunto también se beneficia.

Hago entonces, desde la oportunidad que nos da ésta columna, una nueva convocatoria a apoyar el proyecto de gestión municipal que lleva adelante el Intendente Maximiliano Suescun, para seguir juntos haciendo cosas en beneficio de todos los Rauchenses, y como integrante del equipo de candidatos 2017 los invito a acompañar votando la lista de Cambiemos 508 el próximo domingo 13 de agosto.