María Lamarche recibió al senador Gervasio Bozzano

El legislador bonaerense y precandidato a la reelección llegó a Rauch el viernes. Se reunió con los precandidatos locales y encabezó una rueda de prensa. Miembro de La Cámpora cuestionó el actual plan económico.

El senador bonaerense Gervasio Bozzano -oriundo de Maipú- y pre candidato a senador Provincial por la Quinta Sección Electoral por el Frente "Unidad Ciudadana", llegó a Rauch el viernes pasado en el marco de la campaña empredida por varios distritos de la región. Primero se reunió con la candidata local María Lamarche y sus compañeros de lista. Después brindó una conferencia de prensa. Bozzano criticó la actual política económica que "sin lugar a dudas está perjudicando a los que tiene menores ingresos y lo más grave es que se están poniendo en riesgo muchas fuentes de trabajo. En nuestros pueblos tenemos familias que no les alcanza para llegar a fin de mes".

Sostuvo que en estos pocos días, la campaña se centrará en "visitar a los vecinos, escuchar sus problemas y luego esperar las elecciones, que seguramente serán un llamado de atención para que el Gobierno Nacional revierta sus políticas de ajuste".

Si bien dijo que en el año 2015 los votantes "no consideramos que se equivocaron, sino que apostaron a un cambio que hoy no es tal, es decir, si han cambiado muchas cosas, pero no para estar mejor, sino para estar peor y con mucha incertidumbre, si miramos al futuro cercano".

El precandidato tenía previsto partir después del mediodía hacia la localidad de Tandil, para seguir visitando sedes partidarias.