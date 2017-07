Cambiemos lanzó la campaña: presentó la lista

El espacio político, compuesto por la UCR y el PRO, presentó a los precandidatos de cara a las PASO. El intendente Suescun estuvo presente: pidió acompañar «a este gran equipo». Hablaron además Mario Ibargoyen, Silvia Berrotarán y Marcos Sayavedra.

"Cambiemos" pegó primero. Así se podría plantear el lanzamiento de la campaña electoral que realizó ayer el espacio político en Rauch, que reúne a la UCR y el Pro. Fue por la mañana, a las 10 horas, dejando de lado un acto partidario, sin la posibilidad de una gran convocatoria, como en anteriores campañas, aunque seguramente no faltará la ocasión de ser así.

En esta oportunidad, Cambiemos convocó a los medios de prensa para presentar a cada uno de los precandidatos, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a celebrarse el próximo 13 de agosto.

El lanzamiento fue en el quincho del Club Estudiantes, antes unas 50 personas, en su mayoría dirigentes de la comisión directiva de la UCR y del PRO, funcionarios del Municipio, ex dirigentes del Radicalismo y familiares de quienes integran la lista. Asistió la presidenta de la UCR, Macarena Carregado, el jefe de Gabinete, Gustavo Palazzo, el ex intendente Jorge Petreigne, la referente local del Pro, Sandra Alonso, la consejera María Laborde, el ex presidente de la UCR, Walter Novillo, entre otros.

En la presentación estuvo acompañado a los precandidatos el intendente Maximiliano Suescun, que también se anotó en la rueda de oradores.

Detrás de una mesa mediana se ubicaron, de derecha a izquierda, el intendente Maximiliano Suescun, los dos primeros precandidatos a concejales, Mario Ibargoyen y Silvia Berrotarán y el precandidato a consejero escolar, Marcos Sayavedra, todos sentados. Atrás, los demás precandidatos.

El lanzamiento comenzó con el saludo de Mario Ibargoyen, que encabeza la lista, para luego presentar brevemente a cada uno de los dirigentes que lo acompañan en esta oportunidad. Luego se proyectó un video en pantalla gigante, donde se expresaron cada uno de los precandidatos, dando a conocer los motivos que los llevaron a integrar la nómina.

LA NOMINA

El oficialismo es liderado por Mario Ibargoyen, actual secretario Legal y Técnico, como el precandidato a legislador en primer lugar.

Detrás, Silvia Berrotarán, actual secretaria de Desarrollo Social y dirigente del PRO Rauch. El tercer lugar lo ocupa Leandro Zudaire, concejal desde 2015 -reemplaza a Gustavo Palazzo, hoy Jefe de Gabinete-, que culmina el mandato en diciembre.

Del cuarto al sexto lugar, se ubican Débora Gutiérrez, Héctor Balbuena y Yanina Carbajal. Precandidatos suplentes al Concejo Deliberante son Roberto Garralda, Mariela Nine, Sergio Morgavi y Alejandra Arevalo.

En tanto en lo que respecta a los lugares para consejeros escolares, Cambiemos tendrá como precandidatos titulares a Marcos Sayavedra y Soledad De Berecibar. Son precandidatos suplentes: Ezequiel Faccio y Carolina Lusarreta.