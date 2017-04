Salud recibió una ambulancia del Hospital Geriátrico

Ayer, tras la firma de un convenio, se realizaron las transferencias de vehículos entre los entes de salud provincial y el municipal. De esta manera el Hospital Municipal recibió una ambulancia y el Hospital Geriátrico "Cnal. Eduardo Pironio", un utilitario 0km.

En la mañana de ayer, tras la presentación de los equipos destinados a Cirugía, el Gobierno Municipal realizó otro acto, esta vez en el estacionamiento del nosocomio, sobre calle Rondeau, para proceder a la transferencia de vehículos con el Hospital Geriátrico "Cardenal Eduardo Pironio", que entregó una ambulancia del Plan nacer, de alta complejidad, que tenía en su poder desde hace algunos años y con escaso uso, para ser incorporará al servicio de emergencias del nosocomio municipal. A cambio el Municipio, a través del intendente Maximiliano Suescun, entregó al director del Hospital bonaerense, Dr. Juan A. Davancens, un utilitario marca Renault 0 KM. Ambos fueron entregados en comodato, tras la firma de un convenio que firmaron ambas partes.

Vehículos en comodato.

En la ocasión el jefe comunal, Maximiliano Suescun dijo ante los presentes que "vivimos otro día de enorme alegría. Uno se llena de entusiasmo con las cosas que van pasando, que entre todos los rauchenses vamos logrando. Sino de otra manera esto es más difícil que ocurran" y agregó que "me reconforta poder trabajar en conjunto con el Hospital Geriátrico, no me lo imagino de otra manera y me pareció bárbara la idea de poder recibir esta ambulancia. Estamos poniendo las cosas en su lugar y esta unidad que claramente está orientada a atender la Pediatría, no puede ser que tenga 6 años y solo 6 mil kilómetros, que no sea utilizada para lo que fue creada. A cambio les propusimos entregarles un utilitario, al cual le dan mucha más utilidad. Celebro este trabajo en conjunto para el bien de la ciudadanía".