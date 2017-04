Delfina Passeggi es la nueva directora de Seguridad

Fue presentada ayer por el intendente municipal Maximiliano Suescun, en una conferencia. Integrante desde hace varios años del Foro de Seguridad Ciudadana y de la ONG Derechos para Todos, ahora afrontará esta nueva etapa, como funcionaria pública.

Finalmente el lugar que había dejado vacante el ex comisario mayor José María Arribas, la dirección de Seguridad desde ayer tiene una nueva titular. Se trata de Delfina Passeggi, dirigente del PRO e integrante desde hace varios años del Foro de Seguridad Ciudadana y de la ONG Derechos para Todos y que ha tomado el desafío de afrontar esta nueva etapa, como funcionaria pública municipal.

Passeggi fue presentada ayer a la mañana, por el intendente Maximiliano Suescun, durante una conferencia en su despacho. En la ocasión el Jefe Comunal dijo que se decidió mantener la Dirección de Seguridad y sacar de su órbita la subdirección de Control y Seguridad Vial, para convertir esta área en una dirección.

Suescun agradeció la gestión que realizó el anterior funcionario, donde estuvo en una tarea que "no es fácil ocupar un cargo público, pero se trabajó muchísimo y se lograron resultados alentadores en materia de seguridad".

En relación a la nueva funcionaria, Suescun dijo que "con Delfina venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde la propia campaña, y trabajamos codo a codo con el Foro. Cada funcionario le quiere dar su impronta, desde su formación y el interés que ponga en su tarea es muy valorable que haya aceptado y estamos contentos de tenerte en este equipo y te deseo todo lo mejor".

En tanto la flamante funcionaria sostuvo que "agradezco que me hayan tenido en cuenta. Hace muchos años que estoy en este tema y trabajaré para seguir manteniendo lo que pienso, sobre todo los esfuerzos estarán orientados hacia el lado social, más allá de la parte netamente de seguridad. Considero que tenemos una buena policía y contamos con la policía local. Nos enfocaremos en una mayor capacitación para todos ellos".

También dijo que los esfuerzos se orientarán en la lucha contra el narcotráfico, se buscará el asesoramiento en el ámbito nacional y provincial y se trabajará para lograr una mayor contención con las personas que atraviesen problemas de adicción. "Eso es lo que más me preocupa, para lograr tener mayores resultados. No es nada fácil, pero es uno de los propósitos más firmes que tengo", puntualizó Passeggi. Dijo que solicitó tener un espacio físico para "poder atender a la gente que me pueda traer su problemática. Si bien voy a estar caminando la calle, he requerido contar con una oficina en el Palacio Municipal".