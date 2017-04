Sentida recordación al ex presidente Raúl Alfonsín

Se descubrió un busto en la explanada municipal, el viernes a la noche, al cumplirse el octavo aniversario de su fallecimiento. Se escucharon los discursos del intendente Maximiliano Suescun y del ex diputado nacional y cercano colaborador de Alfonsín, José Gabriel Dumón.

El viernes, el Departamento Ejecutivo realizó un homenaje al ex presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse el octavo aniversario de su fallecimiento. Fue con un acto en la explanada municipal, a las 20 horas, donde se realizó el descubrimiento de un busto con su efigie, que fue elaborado por el artista plástico Marcial Flora, quien estuvo ausente. El mismo se colocó en el pedestal de material que ya se había construido para el 10 de diciembre del año pasado, cuando se descubrió una placa recordatoria, cumpliendo con la ordenanza que había aprobado en Concejo deliberante, en el año 2013, al cumplirse los 30 años de Democracia.

La ceremonia contó con poco más de 150 personas, que se acercaron para sumarse al homenaje. Estuvieron representantes de todo el arco político local. En la ocasión se proyectó un video con diversos testimonios del propio Alfonsín y de referentes políticos que lo acompañaron. A continuación se procedió al descubrimiento del busto, donde participaron el intendente Maximiliano Suescun, el ex diputado José Gabriel Dumón y la presidente del Partido Radical, Macarena Carregado, cuya comisión directiva donó el busto.

En el acto se escucharon dos discursos. El primero de ellos fue del intendente Maximiliano Suescun, quien mencionó que "una vez más estamos unidos junto a la figura de nuestro querido Raúl Alfonsín, a quien ya nadie duda en llamar el Padre de la Democracia" y agregó "me siento feliz y orgulloso y lo escuchaba a Alfonsín, que decía que con nuestros aciertos y errores transcurrimos los días en felices y no tanto, y creo que hoy estamos regalando un día feliz, de esos que él tuvo, porque está viendo que toda su lucha no fue en vano, buscando reunir a distintas expresiones, para apuntar al bien común".

Palabras de Dumón. A su término, se dirigió a los presentes José Gabriel Dumón, quien conoció muy bien a Alfonsín y tuvo un trato cercano, antes, durante y después de que fuera presidente de la Nación. En un sentido discurso, con palabras claras y vos pausada, el ex funcionario nacional destacó las virtudes de Alfonsín y la lucha que entabló para fortalecer los derechos humanos, enjuiciando a las juntas militares que venían de concretar una dictadura que dejó muchos muertos y los partidos políticos diezmados. "Gracias por esta distinción, que no es algo fácil, por haber estado tantos años al lado de Alfonsín y hoy la emoción juega un duro papel y atenta con lo que uno quiere decir" y agregó que "hoy tenemos la necesidad de recordar hombres de la estatura de Raúl Alfonsín, un hombre para la paz, la democracia, la honestidad de su pensamiento, su compromiso y con eso armó su conducta política".

