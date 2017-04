Se designaron los 21 adjudicatarios de las viviendas del Plan Compartir

El martes, en el Museo de la Casa de la Cultura, se concretó el sorteo público para designar a los 21 adjudicatarios de las casas del Plan Compartir. El acto contó con la presencia del intendente Municipal Maximiliano Suescun, que llegó sobre el final del acto, proveniente de Mar del Plata y brindó un breve discurso. Además asistieron gran parte de sus funcionarios, el presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Esponda y los concejales de todos los bloques.

Se registró una importante presencia de las familias anotadas en el listado oficial, que llegaron al Museo con una enorme expectativa, esperando ser beneficiados por el sorteo y así poner en marcha el sueño de la casa propia. Colmaron el lugar, para seguir el sorteo supervisado por el escribano Jorge Francisco Dumón.

También se efectuó el sorteo de 21 suplentes, para cubrir alguna vacante, si alguno de los adjudicatarios titulares quedara desafectado, antes de firmar el convenio final con el Municipio.

PALABRAS DE SUESCUN. El Intendente arribó al Museo, proveniente de Mar del Plata, al final del acto público. Allí mencionó, en un mensaje dirigido sobre todo a los que no salieron sorteados, lo siguiente: "Quiero que sepan que vamos dando pequeños pasos. No pierdan las esperanzas, les puedo asegurar que van a existir más alternativas, más posibilidades y en ese sentido estamos generando suelo urbano, comprando terrenos y buscando alternativas de financiación a nivel nacional, para poder seguir en esta senda y contamos con la disponibilidad del Instituto de la Vivienda para ayudarnos en otros planes y les pido que no bajen los brazos y sigan esperanzados en que juntos el sueño de la casa propia es posible".

ADJUDICATARIOS TITULARES

Casa 1: Cristian Andrés Harkes; casa 2: Luciano Vignau; casa 3: María Sol Mónaco; casa 4: Diego Alberto Valdez; casa 5: Carolina Boxer; casa 6: Facundo Ferrara; casa 7: Julián Ezequiel Albo; casa 8: Silvina Mariel Rabainera; casa 9: María José Bacigalupe; casa 10: Joaquín Rogelio Núñez; casa 11: Ismael Norberto Berastain; casa 12: Walter Manuel Mendiondo; casa 13: Fernando Perrino Nievas; casa 14: Miguel Angel Pérez; casa 15: Nicolás Mango; casa 16: Evelyn Barrientos; casa 17: Federico Emanuel Mendiondo; casa 18: Mariano José Irungaray; casa 19: Andrea Luciana Diberto; casa 20: Silvia Graciela Baiza; casa 21: Oscar Damián Calvo.

ADJUDICATARIOS SUPLENTES

Héctor Daniel Movilio; Jorge Alberto Ponce; Vanesa Victoria Iassi; María Fernanda Monzón; Ricardo Daniel Alfaro; Luciano Nicolás Domínguez; María Emilia Falabella; Gastón Darío Oruezabal; Osmar Darío Lezcano; Luciano Emanuel Miñola; María Susana Argel; Bruno Arleo; Cristian Poffer; Betina Palmieri Biondi; Maximiliano Rattiguén; Román Osiris Gaitán; Carolina Susana Poffer; Javier Humberto Murno; Laura Valenzuela; Nadia Esther Gasbarro; Sebastián Fermín Domínguez.