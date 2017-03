Se dilata la negociación con los docentes

Tras el encuentro de hoy se determinó pasar a un cuarto intermedio. Habrá una nueva reunión el jueves. El gremio Suteba faltó a la convocatoria de la Provincia.

Esta semana no hubo clases en la provincia de Buenos Aires y aún no se sabe si el viernes retornarán -miércoles y jueves hay paro nacional- por lo que el conflicto no parece tener rápida resolución.

Hoy los gremios fueron convocados por el Gobierno a la sede del Ministerio de Economía provincial pero el sindicato del preceptor Roberto Baradel, Suteba, no se presentó por considerar "ilegal" la conciliación obligatoria.

A pesar de ello, la administración de María Eugenia Vidal los citó nuevamente a los docentes pero acudieron solamente AMET, UPCN y Soeme. Allí, el encuentro pasó a un cuarto intermedio y se volverán a reunir en 48 horas, esperando una mayor convocatoria.

"AMET pidió cuarto intermedio, que el sector gremial acompañó, tratando de tener una mayor participación en las mesas de trabajo. En conjunto se acordó que sean 48 horas para que el resto de las organizaciones se sumen al trabajo en comisión para solucionar el problema salarial", explicó a la salida Rubén Landivar, secretario general de UPCN.

Por su parte, Baradel estuvo hoy junto a la CTA, que llamó a un paro nacional, y allí ratificó que las propuestas del Gobierno son "por debajo de la línea de la pobreza" y pidió nuevamente una paritaria nacional.

"El jueves vamos a movilizarnos a la gobernación para que mejoren la propuesta y la semana que viene a Plaza de Mayo para que Macri entienda que tiene que dar una respuesta al reclamo de los trabajadores", sentenció.

Y agregó: "Le reclamamos al Gobierno que nos convoque a discutir salarios por fuera del margen de la conciliación obligatoria, que es ilegal y pretende acallar el reclamo. Si el Gobierno está dispuesto a mejorar la propuesta y discutir salarios y nos convocan ahí vamos a estar".