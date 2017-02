Así lo expresó Liliana Cirullo, de Suteba Rauch. Calificó que la propuesta salarial de la Provincia no da respuestas a las demandas.

La titular local de Suteba, Liliana Cirullo se refirió ayer al conflicto docente y admitió que "bajo ningún punto de vista (dicho aumento), daba respuesta a lo que estábamos peticionando". En declaraciones a canal 2 Noticias Cirullo dijo que "tenemos un mensaje para dejar en claro que estamos peleando para reconstruir la pérdida del nivel adquisitivo, ya que el año pasado no dio cumplimiento al acuerdo paritario, al no aplicar la cláusula de monitoreo de la inflación, la cual los gremios están pidiendo desde agosto del año pasado". De esa manera defendió el 35% de aumento que están promoviendo desde las bases.

"Lo que le pasa a Buenos Aires, le pasa a todas las provincias, es decir que tiene que ver con la ausencia del estado nacional, que no aplica la ley paritaria y eso se llama improvisación, por lo que nos ha llevado a anunciar un paro de 48 horas en el ámbito nacional, un derecho constitucional a la huelga, lejos de la práctica de demonizar al maestro, al trabajador que sostiene la educación pública, que promueve este Gobierno", expresó Cirullo.