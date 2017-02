El Gobierno y los docentes volverán a reunirse este jueves

La propuesta oficialista mantendrá el porcentaje de aumento en 18%, aunque podría incluir algunos cambios para mejorar el sueldo de bolsillo. Desde SUTEBA adelantaron que si el oficialismo tiene "la misma actitud que la vez pasada, va a recibir la misma respuesta".

El Gobierno bonaerense convocó formalmente a los gremios docentes a una mesa técnica para mañana jueves a las 15 horas, donde retomará las conversaciones iniciadas el 6 de febrero pasado.

La propuesta oficialista -según publicó La Tecla- mantendrá el porcentaje de aumento en 18%, aunque podría incluir algunos cambios para mejorar el sueldo de bolsillo, como el pase al básico de sumas no remunerativas y cambios en la antigüedad.

En el mismo sentido, el Gobierno estudia ofrecer una recomposición del salario acordado para 2016, en el orden del 2%. Al respecto, la gobernadora María Eugenia Vidal admitió hoy que la inflación del año pasado fue del 36,6 por ciento y que los maestros cerraron una paritaria del 34,6 por ciento.

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó: "Era hora de que el gobierno nos convocara nuevamente, porque estaba dejando transcurrir días valiosos. No entendemos por qué la convocatoria no es mañana. Vamos a concurrir esperando una actitud diferente, abierta al diálogo y a la negociación, y no que traten de imponer una pauta del 18, como las declaraciones que escuchamos hoy".

"Si van con la misma actitud que la vez pasada, van a recibir la misma respuesta, con el aval que tenemos de todos los docentes de la provincia, que rechazan la imposición que quiere llevar adelante el gobierno bonaerense sobre el salario docente para aplicar un recorte salarial -agregó-. Creo que la gobernadora, en lugar de resolver el problema de la educación, ataca a los docentes. Debería tener otra actitud, como hizo en campaña".