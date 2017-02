Suescun le apuntó a ex funcionario ugartista por arengar los incidentes

Sin nombrarlo, señaló al frustrado ex precandidato kirchnerista Hernani Barili como responsable de "arengar a los que hacen desorden". "Quiere que a este Gobierno le vaya mal porque fracasó en su intento" de "conducir los destinos de la ciudad".

En ningún momento lo nombró, pero realizó una descripción tan precisa que no quedaron dudas al respecto. Era como mirar la imagen del ex director kirchnerista del Hospital, Hernani Barili, por estos días abocado a la titánica tarea de demoler la actual gestión municipal sin un solo argumento convincente, encaramado tras un portal de facebook que ha dado en llamar "El Descamisado de Rauch", del cual sería el responsable intelectual.

El intendente Municipal Maximiliano Suescun dejó entrever con absoluta claridad, que el frustrado precandidato a Intendente por el Frente para la Victoria (FpV) está detrás de una peligrosa iniciativa, como es alentar el accionar de grupúsculos violentos que vienen originando una serie de desmanes durante los fines de semana.

La página de "El Descamisado..." no dejas dudas al respecto. Allí parecen justificarse los distintos hechos de violencia, en aras de los derechos de los más desprotegidos, supuestamente conculcados por la tiranía que ejerce el Jefe Comunal de Rauch.

En ese contexto, el intendente Suescun les mandó un mensaje directo, tanto a Barili como a los dos o tres operadores que lo secundan. "Los que tienen el video de cada desmán que pasa, a los que están arengando a los que hacen desorden y hace poco tiempo pretendían conducir los destinos de la ciudad, les digo que están equivocados, y le pido a la gente que abra los ojos y que lo vea", manifestó el Jefe Comunal por Radio Eich, en diálogo con el periodista Alejandro Izquierdo.

Previamente había reconocido que "tenemos que mejorar muchísimo y estoy dispuesto a sentarme con todos aquellos que tengan una idea para mejorar". Agregó que "cuando el Dr. (Jorge) Ugarte tuvo una especie de piquete de los empleados municipales, porque no podía resolver un problema, nosotros estuvimos dos horas adentro charlando con él, no estábamos afuera gritando y diciendo que le metieran, que fue lo que intentaban hacer el otro día".

Suescun mencionó después que "cuando toda la ciudad estaba pidiéndonos que pusiéramos orden, había representantes que se creen políticos diciendo que nosotros éramos unos autoritarios porque tratábamos de poner orden".

CON FRACASADOS NO. "Yo estoy dispuesto a que nos marquen todos los errores, pero de gente que tenga voluntad de ayudar y que cree que Rauch va a mejorar, no del tipo que quiere que a este Gobierno le vaya mal porque fracasó en su intento y entonces quiere ver como puede ser el menos peor, no el mejor", dijo el mandatario comunal, en obvia alusión al susodicho precandidato de la causa popular.

MOLESTOS CON LA INCLUSIÓN. "Yo sé que a mucha gente le molesta porque dicen una cosa y en la realidad pasa otra; dicen que no miramos a los más humildes y un día se levantan y el Barrio Solidaridad, después de 30 años, está asfaltado, y les molesta; y otro día se levantan y el Barrio 40 Viviendas en pocos días va a estar terminado y asfaltado, y van a ver que ahí se están desarrollando edificios para llevar la cultura, el deporte, la educación, los módulos de empleo, y les molesta...", resaltó Suescun, añadiendo que "ellos no lo han hecho y pretendían decirle a la gente que nosotros nos olvidamos de la mitad de la sociedad, y eso es absolutamente falso...".