"Arribas es la persona que más sabía respecto a seguridad"

El presidente del Concejo Deliberante Mauricio Esponda lamentó el alejamiento de José Arribas del gabinete. En declaraciones a Radio Eich señaló que "la pérdida de un funcionario que tiene conocimientos en un área determinada siempre es para lamentar".

En el Gobierno no dejan de lamentar el alejamiento del Comisario Mayor Retiro José María Arribas, quien estaba a cargo de la dirección de Seguridad.

Ayer el presidente del Concejo Deliberante Mauricio Esponda fue quien se hizo eco de la dimisión del funcionario. En ese sentido Esponda lamentó la salida del gabinete.

«HAY QUE ENTENDER QUE LO LLEVARON A RENUNCIA»

"Si bien no me sorprendió su renuncia, hemos quedado en encontrarnos para hablar de dicha cuestión", considerando que "la pérdida de un funcionario que se aleja del gabinete, que tiene conocimientos en un área determinada siempre es para lamentar".

En otro tramo de sus declaraciones Esponda agregó que "hay que entender cuáles han sido las situaciones que lo han llevado a tomar esta decisión, pero sin dudas es la persona que más sabe respecto a seguridad".

Puntualizó que si bien muchos le achacaron responsabilidades por ciertas situaciones de violencia, el legislador planteó que "él se fue y las cosas siguieron pasando y eso quiere decir que la situación es mucho más compleja y no está atada a quien ocupe el cargo en Seguridad. La cuestión no es sencilla, no se soluciona poniendo o sacando un funcionario, sino atacando las causas de los problemas".

Por otro lado Esponda resaltó que el actual Gobierno creara un área específica de seguridad y la gestión de fondos ante Provincia. "Esas cosas se hicieron bien, pero algo falló para que ocurran este tipo de cuestiones".

PIDIÓ RESPONSABILIDAD

Agregó que desde su punto de vista "desde la política debemos poner una cuota de responsabilidad ante este problema que requiere respuestas rápidas".

En relación a los cuestionamientos contra Arribas, Esponda indicó que "uno puede leer algunas cosas, que se pueden tomar como el incentivo para que sucedan algunas situaciones, como aguardando el error del otro, cuando debería pensarse en aportar ideas para superar una gestión por encima de la otra, pero no a costo de apostar al error del otro".

«LAS CRITICAS NO AYUDAN CUANDO SE HACEN DESDE EL RENCOR», DIJO ESPONDA

El concejal agregó en sus declaraciones que "las críticas no ayudan cuando se hacen desde el rencor, desde el resentimiento, sino vale hacer aportes aun desde la diferencia, y discutirlos con altura, sin esperar que las cosas vayan mal".

Esponda aseguró que "la sociedad tiene la madurez para observar ciertas posiciones y quien insista en este camino, no va a lograr nada positivo, se le va a volver en contra, porque acá todos nos conocemos. Si se complejiza la situación, es porque tal vez no estamos dando las respuestas correctas y debemos estar atentos para garantizarle la tranquilidad a la población".