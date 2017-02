Tras la renuncia de Arribas, Suescun dijo que será reemplazado

El intendente se refirió a la renuncia del director de Seguridad. Dijo que Arribas trabajó mucho por la seguridad de Rauch. Confirmó que el Municipio reemplazará a además a los otros tres funcionarios que se fueron.

La salida del director de Seguridad del Municipio, José María Arribas, parece no haber ni siquiera despeinado al intendente Maximiliano Suescun.

De reposo y a pocas horas de una segunda intervención en 7 días por problemas en la vista, el Jefe Comunal se mostró tranquilo cuando se lo consultó sobre la renuncia del cuarto funcionario al gabinete en solo un mes.

En declaraciones al programa "La Revista Radial" que se emite por Radio Eich, Suescun le agradeció a Arribas por el año de trabajo en el Gobierno y aseguró que el Municipio buscará un reemplazante. "Le agradezco por este tiempo a José. También a su familia", dijo Suescun. Agregó que el ahora ex funcionario "dejó muchas cosas, resignó mucho para poder trabajar en seguridad".

El intendente además describió que durante el año que Arribas estuvo al frente del área de Seguridad, se creó la Policía Local por el que Rauch hoy cuenta con 24 nuevos agentes en la calle.

También "sumamos más cámaras" y "trabajamos mucho en tránsito".

Suescun reconoció que a pesar de lo que se hizo "todavía falta", pero admitió que "un equipo no puede resolver los problemas de la comunidad. Solo se logra con el compromiso de todos".

ARRIBAS Y LOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIARON VAN A SER REEMPLAZADOS

Suescun en sus declaraciones adelantó que tanto Arribas como el resto de los funcionarios que dejaron el gabinete "van a ser reemplazados". En ese sentido adelantó que "vamos a buscar personas con el mejor perfil para cada área".

Además de Arribas en seguridad, el Gobierno deberá encontrar reemplazantes para Rosana D'cristófaro ex directora de Cultura, Santiago Suescun ex director de Desarrollo Territorial y Analía Lorenzo, ex subsecretaria de Obras Públicas.

"Estén seguros de que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas", cerró el intendente.