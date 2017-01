El paro de ATE, el primer confilcito del Gobierno

En la puerta del Palacio Municipal se concentró un grupo de personas que llegaron como logística desde La Plata. Cortaron Belgrano y Rivadavia y detonaron bombas de estruendo.

El Gobierno de Maximiliano Suescun afrontó esta semana la primera protesta gremial que incluyó concentración frente al Palacio Municipal y una particular forma de rceclamo que incluyó el corte de avenida Belgrano y Rivadavia, la presencia de bombos y la detonación de bombas de estruendo. Se trató de un paro por 24 horas que se inició a las 0 del jueves pero que se levantó al mediodía, luego de la reunión de los dirigentes gremiales con el Gobierno.

A las 10 horas, no más de 25 personas se apostaron en la explanada del Palacio Municipal. Ente ellos estaban los delegados de la seccional ATE Ayacucho y los delegados locales, pero en su gran mayoría eran manifestantes que llegaron de apoyo desde La Plata. Allí se colocaron banderas del gremio y se congregó una batucada, mientras se lanzaban bombas de estruendo, que retumbaron en el centro de la ciudad y sorprendieron a muchos vecinos que desconocían la medida de protesta. También cortaron el tránsito de manera ilegal en una de las manos de la calle Rivadavia, con neumáticos, que pretendían encender, aunque una rápida intervención del propio Intendente evitó el accionar.

La medida de fuerza tuvo varios motivos, que fueron llevados a la mesa de diálogo que convocó el Ejecutivo, poco después de las 10 horas y que calmó el ánimo de los protestantes. El principal era un reclamo por la reincorporación de dos trabajadores a los cuales no se les renovó el contrato a fin de año, que se desempeñaban como inspectores de tránsito.

También que el Gobierno reconozca a la organización ATE como espacio gremial y convoque a sus representantes a las reuniones donde se aborden problemáticas de los trabajadores y además insistirán en que se ponga en funcionamiento la Mesa de Relaciones Laborales, tal como lo fija la nueva ley de los municipales y finalmente se reclamó por el cese de la persecución de los delegados gremiales, que a su entender sufren en algunas áreas.

La medida no tuvo el apoyo esperado, ya que más allá de los delegados, no existió presencia de trabajadores municipales en la movilización, inclusive de los propios afiliados. Si se encontraban presentes las dos personas que no se les renovaron el contrato laboral a fin del año pasado. Todas las áreas municipales trabajaron con normalidad.

Fuentes del gremio consultadas por este Diario, indicaron que la falta de presencia de más trabajadores se debió "al miedo y a las presiones que hay en cada área laboral, además los trabajadores de ciudades cómo Rauch no están acostumbrados a este tipo de protesta, que son necesarias, para que podamos ser escuchados y que además nos den respuesta a los reclamos, que son siempre en Beneficio de los trabajadores municipales", indicó un experimentado dirigente de ATE Ayacucho.