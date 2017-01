Por el reclamo de ATE, el Gobierno incorporará a agente de Tránsito

A dos trabajadores el Municipio en le había renovado el contrato al vencer el 31 de diciembre pasado. En medio del reclamo gremial, el intendente Suescun dijo que solo se incorporará un trabajar. El paro de ATE en tanto tuvo una escasa adhesión.

Luego de una mañana intensa, el intendente Maximiliano Suescun brindó una conferencia de prnesa acompañado de sus funcionarios el jueves pasado, donde se refirió al encuentro con dirigentes de ATE. Esa mañana cerca de las 10, un grupo de personas -en su mayoría agena a la ciudad- se concentró frente al Palacio Municipal. Fue en el marco de una serie de reclamos. Mientras Suescun y dirigentes de ATE estaban reunidos, en la puerta de la Municpalidad ruidos de tambores y bombas dee estruendo.

Suescun indicó sobre la protesta del pequeño grupo de manifestantes gremiales, que "esta mañana nos encontramos con una medida de fuerza que respetamos, pero la verdad que los rauchenses no estamos acostumbrados a dialogar en este marco, porque nunca las puertas de este despacho estuvieron cerradas o negadas para nadie, así que de entrada sorprendido y molesto, por la idiosincrasia de Rauch, una ciudad que hace culto del buen trato y no estamos acostumbrados a dialogar con corte de calles y bombas de estruendo, cuando no existen motivos para hacerlo y por ello rápidamente invitamos a los representantes de ATE a que pasaran al despacho, para mantener el diálogo en los carriles normales".

UNA SOLA INCORPORACIÓN.

En primer término planteó que "no se han efectuado despido en ninguno de los casos citados, sino que no se ha renovado el contrato de dos agentes que cesaron el 31 de diciembre. En uno de los casos por desempeño y evaluación nuestra y en el otro caso porque el agente se negaba a seguir haciendo su función, más allá de que se le pidió que siguiera en dicha área".

Al pedido de reincorporación de los dos empleados de Tránsito, que a fin de año quedaron fuera de la planta laboral del Municipio, el Gobierno se comprometió a rever uno de los casos. Es decir volver a incorporar en sus funciones en el área de Seguridad y Control Vial al agente que se había dado de baja. "Vamos a trabajar en la firma de un nuevo contrato, en tanto la persona esté dispuesta a seguir con lo que estaba haciendo en el área de tránsito", aseguró Suescun.

En tanto en el otro caso, señaló que "he dicho que no y me reservo los motivos por los que lo hago, con el fin de preservar a las personas, peor que me considero con la facultad necesaria para no continuar ese contrato y he sido terminante, es decir, no es un elemento de negociación".

En cuanto al pedido del reconocimiento de la organización ATE, explicó que una vez que el organismo competente comunique al Municipio el dictamen donde el gremio está habilitado legalmente, podrá ser parte de la futura mesa de relaciones laborales, que va de la mano con esta habilitación.

Finalmente negó terminantemente que exista persecución política a delegados de ATE. Sobre el final indicó que volverán a mantener un encuentro en febrero.