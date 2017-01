El Gobierno busca consenso para subastar 29 lotes

El Intendente Maximiliano Suescun se reunió con los concejales de los tres bloques para retomar el proyecto de Gobierno que no prosperó el año pasado. El Municipio busca consenso entre los bloques de concejales de la oposición, quienes en 2016 se opusieron a la iniciativa de subastar los lotes vacantes.

El Gobierno Municpal reflotó esta semana el proyecto para subastar 29 lotes. Para tal fin el intendente Maximiliano Suescun recibió a los concejales de los tres blqoues. La idea es encontrar consenso para subastar los 29 lotes situado en la manzana del ex estadio municipal, destinados a viviendas y que el año pasado ya fracasó durante su tratamiento en el Concejo. El encuentro tuvo lugar el lunes por la mañana, en el despacho municipal.

Mario Ibargoyen, que está ocupando el cargo de la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Gustavo Palazzo de licencia, acompañó al intendente durante la reunión con los 12 legisladores.

Ibargoyen, consultado por Radio Eich, sostuvo que "en este tema les hemos propuesto trabajarlo en conjunto, que aporten ideas, más allá de las posturas que se conocieron el año pasado, cuando este proyecto se trató en el Concejo, pero insistimos porque estamos convencidos que hay espacio para un nuevo proyecto, que significa partir de cero, buscando un consenso básico, recogiendo las inquietudes que tiene los distintos bloques y el Gobierno y es posible sintetizar esa inquietudes en un proyecto superador".

Mencionó que trabajarán en una propuesta "clara", que permita al Municipio adquirir más tierras.

En relación a las objeciones de la oposición dijo que "se pueden consensuar, que estén plasmadas las inquietudes del FpV y también del FR, como del bloque de Cambiemos. Todo es posible y por eso realizamos esta convocatoria, para buscar una síntesis, que sea clara para la gente y que no genere inconvenientes y en esta nueva etapa estamos convencidos que se puede realizar, flexibilizando posturas y si no se consiguen respuestas, podremos pensar en acudir a la Justicia, pero es algo extremo, es un camino que no queremos recorrer".

De esta manera, las partes pondrán manos a la obra, para definir en el futuro cercano, el nuevo proyecto que posibilite la venta de dichos terrenos.