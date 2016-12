Concejo aprobó la ordenanza impositiva 2017

Contempla un 25% de aumento en las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza y de Ruralidad. La oposición se opuso a seguir aplicando las contribuciones especiales para Salud y Seguridad Ciudadana, aunque estas fueron aprobadas por mayoría.

Los concejales realizaron el martes una sesión extraordinaria, para dar tratamiento a la ordenanza Fiscal e Impositiva 2017, que establece lo que los contribuyentes deberán pagar en concepto de tasas y derechos durante el próximo año, tanto urbanas como rurales.

El proyecto llegó al recinto con un alto consenso, donde se apoyó el 25% de aumento en las tasas de ABL y ruralidad. Sí se mantuvo sin suba el importe que rige el acceso al servicio de la pileta.

Además se incluyó una modificación tarifaria del 20%, referida a la tasa de Marcas y Señales, que permitirá una recaudación de unos 500 mil pesos más.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, aunque algunos artículos se aprobaron por mayoría, ante las objeciones que presentó el bloque del Frente para la Victoria (FpV). Las mismas estuvieron referidas a las contribuciones especiales para Salud y Seguridad Ciudadana, que se pueden renovar o no en forma anual, donde en primer término se opusieron a su renovación y también a que las recaudaciones que se producen por las mismas, no sean destinadas al pago de salarios, tal como instantes antes lo había propuesto el bloque de Cambiemos. Desde el oficialismo se promovió ampliar el objeto de ambas contribuciones, que hasta el momento solo contemplaba que los fondos se deberían destinar únicamente a la compra de equipos para ambas áreas y no estaba previsto el pago de salarios para trabajadores vinculados a la salud y la seguridad, como sí será a partir del año próximo, ya que ambos artículos fueron aprobados por mayoría absoluta.

Desde el FpV se fue más allá, al indicar que "consideramos que la contribución por seguridad ciudadana, teniendo en cuenta los fondos que recibió este año el Municipio de Provincia para tal fin, no se debería aplicar para el año próximo", manifestó el concejal Luis Donadío.

Con esta ordenanza impositiva, el Gobierno estima recaudar unos 84 millones de pesos a lo largo del año.