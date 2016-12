El Gobierno desmintió despido de 50 empleados contratados

Lo comunicó el intendente durante el encuentro con delegados de ATE. También lo transmitió el Jefe de Personal a referentes del sindicato. También el Jefe de Gabinete Gustavo Palazzo rechazó la versión.

El Gobierno Municipal desmintió que tenga previsto despedir a fin de mes a 50 empleados contratados. Así lo confirmó la semana pasada el Jefe de Gabinete Gustavo Palazzo y lo ratificó el Intendente Maximiliano Suescun al reunirse el viernes pasado con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La versión fue lanzada la semana pasada por el dirigente kirchnerista Saúl Sainz, quien se adjudica ser el presidente del Centro de Estudios y Comunicación Proyecto Nacional Rauch. Mediante su cuenta de facebook, Sainz había especulado la semana pasada "Obediencia Debida Municipal. 50 contratados despedidos".

El rumor instalado por el dirigente -que desde el PJ aclararon que Sainz no integra la actual estructura partidaria- quedó sin efecto al poco andar cuando funcionarios del Municipio salieron a desmentir la versión instalada.

COMUNCIADO DE ATE

Mediante un comunicado, ATE informó sobre el encuentro del viernes con el Gobierno.

"En cuanto a lo que había trascendido, por posibles despidos en la planta laboral para fin de año, el Intendente manifestó a esta conducción gremial que no existirán despidos masivos en el Municipio de Rauch, y desalentó cualquier comentario tendiente a atemorizar a los trabajadores en relación a su fuente de trabajo", publicó ATE.

ENCUENTRO CON EL SINDICATO

En tanto la semana pasada, integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron con el Jefe de Personal del Municipio, Dr. Mauro Domínguez, a fin de conocer detalles sobre las versiones que aseguraban la no renovación del contrato de 50 empleados a fines de diciembre. "Solamente nos informaron que a dos agentes no se le renovará el contrato", informó una fuente gremial.

DOS AGENTES DE TRÁNSITO PERDERÁN SU EMPLEO

Consultado el Intendente Maximiliano Suescun sobre el futuro de dos personas de la dirección de Tránsito indico que a fin de año no se les renovará el contrato debido a que "no quieren trabajar más en esa área". Aclaró el Jefe Comunal que "yo necesito dos agentes y los trabajadores quieren ir a otro lugar. No hay lugar en otro lado. Solo ahí, en tránsito". Al no llegar a un acuerdo se acordó no renovar los contratos. El Municipio en tanto publicó llamado a inscripción para cubrir los dos cargos vacantes.