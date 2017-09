Motociclista se accidentó tras ser colisionado por un vehículo

Sucedió ayer alrededor de las 18 horas en avenida Belgrano y la calle Paulino Petriz. El conductor del rodado menor fue despedido tras el impacto. Debió ser derivado al Hospital. No revestía heridas de gravedad.

Un accidente de tránsito registrado ayer en la esquina de avenida Belgrano y la calle Paulino Petriz dejó un motociclista herido y con algunos golpes como consecuencia de una fuerte colisión. Ambos rodados circulaban en la misma dirección. El motociclista circulaba por la avenida cuando de repente un auto que se encontraba estacionado salió desde un mercado. Tras el impacto, el conductor del rodado menor fue despedido. Fue derivado al Hospital, aunque se conoció que afortunadamente no revestía heridas de gravedad. En el lugar del siniestro trabajó personal de Tránsito y de la Policía local.

La moto fue secuestrada, ya que no tenía seguro y su conductor circulaba sin carnet habilitante. El auto, que no tenía impedimentos para circular, era conducido por una mujer, que resultó ilesa.