Relato 1: RESISTENCIA INDIGENA

Todo cambio cuando recibí el mensaje de Fito, una amigo de mi hermano Román, somos tres hermanos, Román es el más chico. Era Marzo del 2014 y estábamos en las Islas Galápagos, el mensaje decía que la próxima Luna Llena era el mejor momento para celebrar la ceremonia del Ayahuasca en la selva amazónica en Ecuador, él junto a otras 3 personas querían llegar a encontrar a la comunidad indigena Shuar. Los Shuar también son conocidos como los Jivaros, los que reducen cabezas, el mensaje también decía qué éramos bienvenidos si queríamos sumarnos a la expedición.

A Fito yo no lo conocía, pero como los amigos de nuestros hermanos también son nuestros amigos por transferencia, me tome muy en serio el mensaje. Estaba entusiasmado, creía que era una gran oportunidad fotografica, cuando te gusta mucho la fotografía sólo podes pensar en hacer fotos.

Me reuní con el resto del equipo y decidimos dejar las Galápagos para iniciar la aventura al Amazonas.

En Baños, Ecuador nos encontramos con Fito, su mujer y los hermanos de ella que habían llegado desde Chile. Después de mucho andar una camioneta nos dejo lo más lejos que podía llegar, desde acá hay que caminar nos dijo el chofer, queda cerca, tres días o menos. Finalmente llegamos al centro cultural Tawasap, un pequeño refugio en el amazonas que mantiene viva la cultura Shuar, pero más importante aún, se trata de un lugar donde llegan personas de todo el mundo para recibir ayuda para su salud, una ayuda muy diferente a la que conocemos en las clinicas y hospitales como los conocemos, pues todos los suministros provienen de las plantas y flores del Amazonas que estos resguardan desde hace muchas generaciones.

Un poco de Historia

Los Shuar son un pueblo indigena protectores del Amazonas, habitan en la selvas entre Perú y Ecuador. Cuando los españoles intentaron invadir y conquistar el Amazonas se encontraron con una ofensiva que no se imaginaban, los llamaron Jivaros por el color de su piel.

Los locales fueron pacientes, dejaron que el invasor entrara en la selva y los dejaron caminar durante varias semanas hasta que ya era demasiado tarde para volver. Una vez que montaron un gran campamento los Shuar envenenaron todas las frutas y los ríos que llegaban hasta el ejercito español, rápidamente empezaron a enfermar y a perder peso. No les dieron tregua, por las noches los atacaron con cerbatanas, tampoco los dejaron dormir al ritmo de los tambores, los debilitaron física y psicologicamente, los cada vez más enfermos soldados fueron muriendo poco a poco hasta que no quedo ninguno con vida.

Los Shuar también son conocidos por realizar el Tzanza, el arte de reducir cabezas. La práctica de la reducción de cabezas tenía originalmente un significado religioso, disminuyendo la cabeza de un enemigo se creía que se tomaba el espíritu de éste y se lo obligaba a servir al reductor, evitando que el alma regrese a vengar su muerte. Servía también como instrumento intimidante para enemigos y como trofeo de guerra para ser exhibido con orgullo por el vencedor.

Después de mucho andar estábamos frente a frente con el Chamán y lider Shuar "Tzama Tzamarenda"

Tzama nos cautivo desde el principio, la manera tranquila y directa de hablar, la mirada, nos pregunto por qué estábamos ahí, uno a uno fuimos contando nuestra historia, todos teníamos razones diferentes, la charla duro toda la tarde, mientras tanto hacia fotografías, al tiempo que tomaba infusiones de hierbas para purificarme para la ceremonia del Ayahuasca que empezaba cuando salía la Luna y duraba hasta que se ponía.

La Ayahuasca es una bebida utilizada por los pueblos indígenas amazónicos elaborado a partir de la combinación de la liana Banisteriopsis caapi con otras plantas.

Ayahuasca significa desatar, los efectos de su ingesta promueven el acceso a estados modificados de conciencia en los que se suceden visiones, emociones diversas y procesos de catarsis a los que las tradiciones amazónicas reconocen un valor potencialmente sanador.

Durante la ceremonia ya no pude hacer más fotos, al otro día después de un baño en el río empezamos el regreso a la ciudad, en silencio, cada uno con sus pensamientos.

Cuando mire las imágenes por primera vez me decepcionaron, uno tiene siempre grandes esperanzas que no siempre se hacen realidad. Pero a veces, cuando pasa el tiempo las imágenes se vuelven mejores. Después de cuatro años volví a verlas, son unas 200 fotografías, las encontré diferentes, me gustaron más.

Sigo en contacto con Tzama, el líder de la comunidad, esperando la próxima oportunidad para volver.

Mariano Larralde

#LarraldeFotografía

Instagram: larradefotografía

​