El Gobierno trabaja en caminos rurales que atraviesan el distrito

El secretario de Obras Públicas, Mariano Alonso, dijo que actualmente se está trabajando en el mejoramiento de los caminos principales como Udaquiola, Casalins, Cachari y el camino viejo a Tandil. Durante el verano y parte del otoño, las tareas se focalizaron en los caminos secundarios.

Las buenas condiciones climáticas de las últimas semanas, permitieron que operarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos comenzaran a llevar adelante tareas de reparación, levantamiento y acopio de suelo seleccionado, en los principales caminos de nuestro partido. Las mismas se efectúan en las vías centrales del Partido, como son los caminos a Casalins, Cacharí y Udaquiola, además del camino viejo a Tandil y la zona de "La Dormida", entre otros. Allí, motoniveladoras y retroexcavadoras, junto a otros implementos, realizan diferentes trabajos.

El Secretario del área, Mariano Alonso, afirmó a Prensa Municipal, apelando a las estadísticas de obras ejecutadas, que "durante el año 2017 se llevaron a cabo 150 km de alteo en distintos caminos, especialmente en aquellos donde no hay tanto tránsito", para luego agregar que "nos abocamos a llegar a lugares que sabíamos que en el resto del año no íbamos a poder hacerlo. Era un tema pendiente que teníamos con los productores. Se trataba de muchos lugares que no tenían mantenimiento desde hacía mucho tiempo, y se dificultaba totalmente el tránsito por los mismos".

Caminos principales. Sobre las últimas tareas encaradas en lo que respecta a caminos, Alonso dijo: "Ahora estamos trabajando en el perfilado de los que no pudieron ser atendidos en el verano, como los caminos a Udaquiola, Casalins, Cachari y Tandil, dado que estábamos abocados a los caminos secundarios". Dijo que si bien no tuvieron obras importantes, nunca quedaron abandonados. Siempre "se repararon lugares puntuales, aquellos sectores donde había voladuras o pequeños pantanos", destacó.

Alonso se refirió a las tareas realizadas en el camino a Udaquiola, indicando que "al día de hoy está en buenas condiciones. Se nota picado por que se trabaja con la recomposición y abovedado".

Mencionó que hay un total de 14 máquinas trabajando en el Partido de Rauch, distribuidas en todos los caminos. El titular de Obras y Servicios Públicos, sostuvo que "junto al Intendente recorremos los caminos. Es muy bueno hacerlo con él, porque ve las tareas que se hacen". Agradeció la buena disposición de los vecinos y reiteró el pedido de colaboración, en el sentido de transitar con precaución en franjas de acopio y evitar el tránsito con tractores, maquinarias y otros vehículos pesados en jornadas de lluvia y posteriores.