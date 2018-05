Se presentó el guitarrista Julio Samuel Silpitucla

El joven guitarrista de tan solo 20 años, convocado por la Iglesia "Cristo es la respuesta" y las direcciones de Discapacidad y Cultura, se presentó el sábado en el Centro Cultural "Dr. José Pedro Aramburu (H)".

El concertista de guitarra Julio Samuel Silpitucla, oriundo del partido de Merlo, emocionó con su historia de vida y deslumbró con su música al público que el sábado colmó las instalaciones del Centro Cultural "Dr. José Pedro Aramburu (H)".

Convocado por la Iglesia "Cristo es la Respuesta", se concretó el evento bajo el auspicio de las direcciones de Discapacidad y Cultura de la Municipalidad de Rauch.

Silpitucla brindó una charla sobre su vida y luego tomó su guitarra, donde desarrolló un amplio repertorio del cancionero argentino.

Con tan solo 20 años, el artista ya cuenta con un reconocimiento en varios ámbitos de la cultura nacional y provincial, a partir de su maestría con la guitarra.

Se trató de su segunda visita a nuestra ciudad, ya que con solo 12 años había estado en el 2010, durante los festejos por el Bicentenario de la Patria.

Acompañado por su padre Julio y su madre Teresa, el novato guitarrista efectuó dos presentaciones, ya que anoche, al cierre de esta edición brindaba un show en el salón de la Iglesia, Aristóbulo del Valle 174 a partir de las 20 horas.

Charla con el público

En la presentación del sábado, Julio relató las dificultades que ha atravesado en su salud desde muy pequeño, teniendo que someterse a diversas operaciones en sus piernas por sufrir la patología de Genu Varo.

Los diagnósticos médicos le declararon un 85% de discapacidad, no obstante, el empuje y las ganas de salir adelante de este joven, le permitieron encontrar oportunidades a través de su guitarra, para ser hoy uno de los músicos más reconocidos del país.

Con sus 20 años, el artista fue contando cómo enfrentó los problemas de salud y su acercamiento a la música, a partir de los 10 años, que lo ayudaron a salir adelante.

Luego fue el turno de subir al escenario, siempre con guitarra en mano, para deleitar con sus interpretaciones a los concurrentes, que aplaudieron cada composición.

Futuro alentador

Julio Samuel Silpitucla de 20 años, está recorriendo el país, convocado para distintos eventos.

En 2016 el Gobierno de la Nación lo invitó a interpretar su propia versión del Himno Nacional con su guitarra en un evento que se concretó en el Museo de la Casa Rosada y dentro de los festejos por el Bicentenario de la Independencia.

Ha recorrido programas de televisión tales como "Laten Corazones", entre otros.

En diálogo con este medio, el músico contó que hace algunos días Palito Ortega le obsequió una guitara, en reconocimiento a su esmero para superarse en la formación musical.

Mencionó que si bien está creciendo su proyección como músico, todavía no tiene creaciones propias, ya que ha privilegiado poder recuperarse de sus dolencias y completar los diferentes tratamientos para fortalecer su salud.

"Estoy muy contento de llegar a Rauch y poder brindar mi historia, mi mensaje de lucha para salir adelante y espero que le sirva a la gente y de paso vamos a hacer un poco de música, que es lo que me apasiona y en la cual estoy aprendiendo día a día. Muchos artistas consagrados me llaman maestro y eso es algo que me debe servir para tener los pies sobre la tierra y seguir creciendo en esta profesión", expresó.