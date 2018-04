Lo expresó Juan José Garralda al objetar la propuesta de la Provincia. El dirigente de la FEB fue crítico con la cifras en negro que se pretenden incorporar. Dijo que el presentismo "lo termina cobrando muy poca gente" y "el incentivo por las capacitaciones tienen que hacerse fuera del horario de clases".

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), junto a los demás gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), mantienen el rechazo a la última propuesta salarial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires por tratarse, en la práctica, de los mismos números que ya fueron desestimados en paritarias anteriores.

Uno de los integrantes de la mesa chica de la FEB es el dirigente rauchense Juan José Garralda, quien señaló por Radio Eich que el espacio de diálogo con el Gobierno de María Eugenia Vidal está muy acotado, debido a que "los ministros van a las reuniones con propuestas cerradas". Resaltó que "a través de la lucha hemos logrado bajar mucho el porcentaje en negro. Ahora sólo nos queda el presentismo con esta característica, es decir que está fuera del salario. Es una forma de dar un aumento sin poner mucho dinero, esa es la realidad y ahora se nos vuelven a incorporar cifras en negro y no queremos eso".

La última oferta del Gobierno volvió a incluir un 15 % de incremento en 3 cuotas (7 % en enero, 4 % en mayo y 4 % en septiembre), un plus por presentismo de hasta $ 6000 anuales, otro plus de $ 3000 anuales por capacitación y una nueva cifra de $ 2520 anuales en concepto de material didáctico.

El dirigente fue crítico con esta propuesta y mencionó que "el presentismo lo termina cobrando muy poca gente y en el caso del incentivo por las capacitaciones, tienen que hacerse fuera del horario normal de clases y son muchas horas cátedra. En lo que respecta al material didáctico, es todo en negro, pero tenemos que luchar por un salario real y ahí tiene que centrarse la discusión".

Por otro lado mencionó que "el diálogo no existe, ni con Vidal ni con los ministros que van a las reuniones con propuestas cerradas. No nos podemos sentar sin datos, hace un año que solicitamos los datos de ausentismo, para discutir esa cuestión. No esquivamos los temas sabemos que hay gente que abusa y no estamos de acuerdo con eso, pero tenemos que tener la información". En el tema de las licencias médicas, que ahora se hacen a través de una aplicación por celulares, dijo que "ha comenzado con muchos problemas, por la falta de información y por tomar decisiones en forma unilateral, sin consultar a los demás. Quizás sea algo superador, pero así implementado no sirve".