"Hicimos una propuesta que equivale a un 18,3% de aumento"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañada por los ministros de Economía, de Trabajo y de Asuntos Públicos, Hernán Lacunza, Marcelo Villegas y Federico Suárez, respectivamente, y por el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, se refirió al conflicto docente.

En su discurso, Vidal se refirió al acuerdo logrado con los estatales no docentes, al manifestar que "la buena noticia es que hemos acordado la paritaria 2018 con los trabajadores estatales no docentes, a partir del próximo mes comenzarán a cobrar con aumento".

En ese sentido, la Gobernadora refirió que la medida "afecta a más del 50% de los trabajadores" nucleados en diferentes gremios, con "un aumento del 15% que se pagará en tres tramos. Además acordamos un plus por presentismo, que es un reconocimiento a aquel que hace el esfuerzo de ir todos los días a su trabajo".

"Fue un diálogo con respeto, en pocas reuniones y sin paros, sin cortar nunca las prestaciones a los vecinos de la Provincia. Quiero agradecer esa confianza que fuimos construyendo", dijo.

En tanto, lamentó "no tener una buena noticia sobre la paritaria docente".

"Tuvimos la reunión número 15 desde el mes de noviembre, están registradas con los temas que se habló en cada una. Hicimos nuestra sexta propuesta salarial, que como las anteriores cinco fue rechazada", explicó.

Sin embargo, aclaró que "es importante decirle a los docentes que vamos a seguir dialogando y trabajando para llegar a un acuerdo".

Respecto a la oferta realizada, sostuvo que "nuestra administración no quiere nunca más una Provincia donde no se pueda pagar el sueldo o un aguinaldo por acordar aumentos que no se podían pagar".

Y añadió: "Los docentes bonaerenses no pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo, por eso hemos dispuesto un anticipo a cuenta de sueldo de lo que acordemos con los gremios que será del 5%, a cobrar en la próxima liquidación”.