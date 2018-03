Los docentes vuelven a parar el 5 de abril

Además del paro y la movilización, los gremios instalarán una carpa blanca en la Plaza San Martín, sobre calle 7, para hacer oír su reclamo.

Los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires anunciaron un nuevo paro por 24 horas, con movilización a La Plata. La cuestión salarial sigue estando en el eje del reclamo, sin dejar de lado "la defensa del IOMA y el IPS, y mayor presupuesto para salud, educación, justicia y niñez".

En la quinta reunión paritaria, realizada la semana anterior, los docentes volvieron a rechazar la oferta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal por considerarla igual a las anteriores, sin dar respuesta al reclamo del 20% de aumento y cláusula gatillo.

En la conferencia de prensa del Frente de Unidad Docente Bonaerense se planteó el rechazo del 15% de aumento salarial que quiere imponer el Gobierno y la exigencia de la apertura de las Paritarias, como también el cese de despidos, la defensa del IOMA y del IPS un mayor presupuesto en Educación, Salud, Justicia y Niñez y que se mantengan los Centros Profesionales dentro de Educación.

El Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, expresó: "El Gobierno de la Provincia le miente a la sociedad cuando dice que no hay dinero. No están invirtiendo ni un solo peso en Salud, Educación o Justicia. A Educación le están destinado un mísero 4%, cuando ellxs mismos aceptaron que hay una emergencia".

"El 5 de abril va a ser un mes que no realizamos paro. Están los chicos en las aulas y aun así la Gobernadora no negocia, quiere imponernos una pauta. Pero esto ya no es sólo un problema salarial, tiene que ver con la inversión y el funcionamiento del Estado", finalizó Baradel.

Llamado a una nueva reunión paritaria. Luego del anuncio del paro, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los sindicatos agrupados en el frente gremial y a aquellos con docentes afiliados, para una nueva reunión de mesa paritaria salarial, el miércoles 4 de abril a las 14, en Ministerio de Economía de la ciudad de La Plata.

En la última reunión el gobierno de la provincia hizo el quinto ofrecimiento a los representantes de los gremios docentes: propuso un monto por capacitación de 3 mil pesos por docente que se sumó al reconocimiento de 6 mil pesos por presentismo, a la cláusula de revisión para que los maestros no pierdan contra la inflación y al aumento salarial del 15%, a pagar en tres tramos. 5% el primer mes de cada cuatrimestre.

Se suma un nuevo foco de conflicto. El gobierno bonaerense decidió jubilar de oficio a los docentes con 60 años de edad y 30 de servicio. Desde la Dirección General de Cultura y Educación informan que la medida alcanza a 1200 trabajadores, de los cuales 700 ya habían iniciado el trámite jubilatorio. Los gremios no concuerdan con esa cifra y sostienen que son aproximadamente 3000 los docentes afectados por esta medida. La FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) envió un pedido de impugnación de la resolución a Gabriel Sánchez Zinny, el Director de Cultura y Educación.