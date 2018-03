La gobernadora Vidal visitó Rauch

Fue su segunda visita como gobernadora. Anunció el Plan Integral de Guardias para que en los hospitales provinciales se realicen diagnósticos rápidos que permitan la atención de emergencias. La acompañó el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, anunció ayer en su segunda visita oficial a Rauch el Plan Integral de Guardias para que en los hospitales provinciales se realicen diagnósticos rápidos que permitan la atención de emergencias. Lo hizo durante el acto que encabezó en la explanada del Hospital local junto al intendente Maximiliano Suescun, el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.

"Las guardias son el corazón del hospital, el lugar al que vamos cuando tenemos una urgencia o cuando no encontramos respuesta en otro lado. Cuando termine nuestro mandato, en todos los hospitales provinciales las 58 guardias van a estar terminadas", aseveró Vidal.

En otro tramo de sus declaraciones, la mandataria provincial indicó que "los hospitales municipales también están poniendo en valor sus guardias, en condiciones para que dé todo lo que los vecinos necesiten".

Según Vidal -quien previo a su llegada a Rauch visitó Ayacucho y General Belgrano-, "empezamos por las guardias para demostrarnos a nosotros mismos, los bonaerenses, que cuando hacemos lo que no se ve, también importa. Nos hicieron creer que hacer se trataba de cortar cintas e inaugurar edificios nuevos. No, hacer es estar y poner los recursos donde no se ve, pero donde tienen que estar cuando más los necesitamos".

El plan de guardias contempla obras en 58 hospitales, de los cuales 22 corresponden a hospitales interzonales, como el Gandulfo de Lomas de Zamora, el San Martín de La Plata, el Evita de Lanús, el Penna de Bahía Blanca, entre otros. El proyecto no sólo prevé el reacondicionamiento físico de las dependencias, sino la renovación de mobiliario, mayor equipamiento médico, conectividad para desarrollar el Sistema Triage de recepción de pacientes y mejora de la seguridad.

VIDAL LLEGÓ VÍA AÉREA

María Eugenia Vidal llegó ayer a esta ciudad vía aérea, proveniente de la ciudad de Ayacucho. El helicóptero que la trasladaba aterrizó en el Polideportivo Municipal cerca de las 13.

En un vehículo la esperaba el intendente Suescun y varios funcionarios. Desde allí se trasladado hasta el Hospital local, donde encabezó el acto central. Antes de las 14 se retiró con destino a la ciudad de La Plata.