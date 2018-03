Para la Provincia el acuerdo con los docentes “no está tan lejos”

“No estamos lejos de un acuerdo”, dijo Lacunza esta mañana, al tiempo que pidió que “haya vocación negociadora y de diálogo” de parte de los gremios y solicitó que “no haya intransigencia o caprichos” por parte de sus dirigentes.

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, afirmó que no están lejos de un acuerdo con los gremios docentes ya que “las diferencias no son sustantivas”, a la vez que consideró que “no debería haber ningún día de paro”.

“No estamos lejos de un acuerdo”, dijo Lacunza esta mañana, al tiempo que pidió que “haya vocación negociadora y de diálogo” de parte de los gremios y solicitó que “no haya intransigencia o caprichos” por parte de sus dirigentes.

Los principales sindicatos de docentes bonaerenses iniciaron hoy un paro de 48 horas que afecta el normal inicio del ciclo lectivo 2018 en las casi 16.000 escuelas del territorio, aunque el gobierno garantizó que los establecimientos estarán abiertos y habrá servicio de comedor.

Lacunza recordó que en paritaria el gobierno provincial ofreció “un 15% de aumento salarial, que significa que el ingreso promedio de un docente pasa de $24.500 a $28.300, además de sumar un plus de $6.000 anuales por presentismo, de forma que se pueda mejorar el ingreso del docente que está en el aula”.

“La provincia tiene recursos escasos y tenemos un ausentismo muy elevado, entonces buscamos premiar al docente que está frente al aula”, dijo.

Agregó que en el último encuentro mantenido con los sindicatos agregaron “una cláusula de revisión en octubre para compensar diferencias si la inflación fuera superior”.

“Pero los gremios fueron agregando nuevos pedidos: un 4% y una cláusula gatillo. Fueron corriendo el arco”, analizó.

El ministro remarcó que “el salario docente promedio es de $24.500” y, si bien reconoció que le “encantaría que ganen más”, recordó que se trata de “dinero público” y que “la provincia tiene déficit”.

Sostuvo a la vez que “no debería haber ningún día de paro” dado que “en los últimos años hubo 150 días” de huelga y “los resultados educativos no han hecho mas que empeorar”.

“La gente está cansada de que los dirigentes nos tiremos culpas. No debería haber más días de paro. Lo naturalizamos porque nos acostumbramos a esto, pero debemos salir de esta lógica porque en los países normales no están todos los años con el corazón en la boca los padres porque no se sabe si inician las clases”, finalizó.