Cinco días de arresto para infractor serial

Durante 2017 cuando era menor de edad acumuló 29 infracciones de tránsito. Al cumplir los 18 años la Justicia ordenó su detención. El Juez de Faltas del Municipio, Dr. Juan Francisco Zudaire dio detalles de una medida ejemplificadora.

Un joven que alcanzó la mayoría de edad cumple desde el lunes 5 días de arresto en la sede de la Policía Comunal, debido a la gran cantidad de faltas de tránsito que se acumularon en su contra durante el 2017. Casi 30 actas de infracción en su contra y la falta de presentación ante la autoridad competente, llevaron al Juez de Faltas Municipal , Dr. Juan Francisco Zudaire, a aplicar la medida de arresto, más allá de que las multas por las infracciones se mantienen activas y que su falta de cancelación le impedirán al joven obtener su licencia de conducir. También sus padres que son solidariamente responsables ante los hechos cometidos por su hijo cuando aún era menor de edad les impedirán acceder a la licencia habilitante para conducir.

En declaraciones a Canal 2 Noticias, Zudaire habló de la medida que no es tan común, aunque es una facultad que tiene los jueces, pudiendo aplicar arrestos de hasta 90 días, por infracción a las normativas municipales.

El abogado sostuvo que "uno agota todas las instancias para llegar a esto, pero en este caso no se pudo evitar, ya que no hubo colaboración del joven infraccionado. En ningún momento compareció ante mí y si bien lo hicieron los padres, que son solidariamente responsables por su hijo, la total desaprensión a las normas por parte de este joven nos llevó a dictar el arresto".

Recalcó que "fue un infractor recurrente durante todo el 2017, con muchas infracciones constatadas siendo menor de edad, por lo que se trató de un caso especial y se llamó a comparecer a los padres, que son solidariamente responsables sobre el valor de las multas".

HAY MÁS CASOS. En el caso de menores infractores, Zudaire recalcó que se los cita como también a sus padres o tutores y se les explica las consecuencias "a futuro" que tendrán en caso de seguir acumulando faltas. "El infractor que cumple arresto, su padre es transportista y se ha visto afectado en su trabajo, a la hora de tener que renovar su licencia profesional, con valores muy elevados de multas, que son faltas graves difíciles de afrontar, porque son montos importantes".

Por otro lado manifestó que hay otros casos de infractores que están siendo analizados y sobre los cuáles podrían aplicarse medidas de arresto, si llegarán a cometer nuevas faltas durante el corriente año.

Zudaire sostuvo que este caso se da "ante la falta de incumplimiento y la desaprensión de no presentarse en el Juzgado, declarase en rebeldía y esta medida es preventiva, no es disuasoria como lo correccional. En lo preventivo lo que se trata es de que la conducta que se está llevando mal, que cese. No cesó con las multas, tampoco con el decomiso del rodado, no cesa con la no habilitación para conducir, no digo que vaya a césar su actitud con el arresto, pero es la medida que la ley me otorga a mí con la mayor celeridad, para tratar de que entre en razón un infractor que es reincidente".

Última alternativa. En el marco de la Causa Contravencional Nº 12.467/17, personal de la Policía dio cumplimiento a la sentencia de arresto de 5 días, decretada para el ciudadano Cristian Ullua Zabaleta, de 18 años de edad, con motivo del cumulo de infracciones cometidas a la Ley Nacional de Transito 24.449, mayormente por circulación imprudente en motocicleta, picadas, exceso de velocidad, ruidos molestos, contra explosiones, entre otras, que suman al expediente más de 20 antecedentes, y ante las cuales el ciudadano se mostraba indiferente. Por ello el mencionado cumplirá el arresto en el sector de calabozos destinado para contraventores de la Estación de Policía Comunal de Rauch, hasta la finalización de la misma. Asimismo y a tenor del criterio adoptado por el magistrado interviniente, se procedió al decomiso del rodado utilizado para cometer las infracciones.