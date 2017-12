Curutchet y la reforma jubilatoria: "Era necesaria y justa"

El presidente del Banco Provincia Juan Curutchet defendió la reforma bonaerense al sostener que "hoy son más los jubilados que los trabajadores activos que aportan".

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, aseguró que la reforma del régimen jubilatorio del Bapro, recientemente aprobada por la Legislatura bonaerense "era necesaria y justa" al justificar que "hoy son más los jubilados que los trabajadores activos que aportan".

En diálogo con radio Mitre, Curutchet explicó que el régimen jubilatorio de la entidad tenía sentido cuando "la sociedad era otra".

Explicó que antes se vivía menos y los trabajadores aportantes eran más. Pero detalló que esta situación se revirtió hace unos años y fue cuando empezó a desfinanciarse la caja".

Curutchet dijo que entiende que "genere disconformidad, pero no lo podíamos seguir sosteniendo". Aclaró que esto no afectará a quiénes hoy ya están jubilados, "estamos diciendo que no están dadas las condiciones para que se siga sumando gente a el déficit actual".

"La plata no está, no es que se la llevo alguien, es que no alcanza", insistió. "Acá lo que se está haciendo es una reforma estructural, para no tener que estar pidiéndole plata al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si lo traducimos en que se está perdiendo, esto equivale a 137 escuelas por año, 6 hospitales por año, etc", apuntó.

El proyecto eleva en forma escalonada de 57 a 65 años la edad jubilatoria y fue primero sancionado por Diputados y después por el Senado. La ley fue aprobada ayer, miércoles por 29 votos a favor y 17 en contra.

La reforma se votó en medio de un paro en el Banco Provincia convocado por la asociación sindical La Bancaria. Los cuatro cambios introducidos al texto propuesto por Vidal no lograron convencer a los gremios ni a los legisladores de la oposición.

Ante la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de dictar la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto con empleados del Banco Provincia, el gremio La Bancaria resolvió la semana pasada levantar el paro de 48 horas en esa entidad, el cual había sido anunciado horas antes, y ahora se iniciará una mesa de diálogo con el gobierno provincial.

MESA DE NEGOCIACION

La cartera de Trabajo abrió una mesa de negociación entre las partes para los próximos quince días hábiles y las convocó a una reunión que se realizará hoy martes a las 15 en la sede del Ministerio en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se evitó la inactividad de las sucursales del Banco Provincia en los días previos a Navidad y Año Nuevo.

Al finalizar, Curutchet señaló que la actividad del banco se va a ir "normalizando paulatinamente" ya que confía en que van a "encontrar un punto de encuentro" para lograr un acuerdo.