Juegos BA: está en Mar del Plata la delegación local

La integran 106 personas, entre representantes del área de deportes y cultura. Este domingo en tanto se iniciarán las competencias.

A partir de este sábado y hasta el próximo miércoles 4 de octubre en la ciudad de Mar del Plata se desarrollarán las competencias finales de los Juegos Bonaerenses 2017, en el área Cultura y Deporte, para Juveniles, Adultos Mayores y Discapacidad.

La delegación de Rauch ya está en la ciudad balnearia. Son 106 personas las que componen la delegación. Estos son los clasificados y las disciplinas en que nos representaran:

DELEGACIÓN DE CULTURA

Cocina Bonaerense: Alicia Mandrini. (Martes 3, 8 hs - Lugar "Escuela de Gastronomía" - Gascón 1323 - Premiación miércoles 4, 9,30 hs. Sala Payro -Teatro Auditorium).

Canto Sub 15: Valentina Fernández. (Competencia y premiación - Lunes 2, 8,30 hs - Sala Jorge Lauretti).

Canto Adultos: Heriberto Provenzano. (Competencia y Premiación - Domingo 1, 8,30 hs - Sala Jorge Lauretti).

Pintura Sub 15: Martina Marcenaro. (Muestra domingo 1 - Paseo de la Imagen - Teatro Auditorium, premiación miércoles 4, 9 hs Sala A. Piazzolla - Teatro Auditorium).

Folklore personas con discapacidad: Virginia Bidart - Ezequiel Dobal. (Competencia y Premiación domingo 1, 16,30 hs. Sala A. Piazzolla - Teatro Auditorium).

Danza Tango Sub 15: Pilar Fernández Pego - Francisco Diego. (Competencia y Premiación Domingo 1, 14,30 hs. Sala A. Piazzolla - Teatro Auditorium)

Danza Tango Sub 18: Yazmín Tapia - Sixto Domínguez. (Competencia y premiación domingo 1, 8 hs. Sala A. Piazzolla - Teatro Auditorium)

DELEGACIÓN DE DEPORTES

Natación: Leonel Zubeldía (100 metros Mariposa).

Tenis: Leandro Albelo - Fausto Cousté (Doble Sub 14); Matías Harkes (Single Sub 14); Agustín Costantino (Single Sub 16); Micaela Franchino (Single Sub 16); Sofía Otegui - Ernestina Alvarez (Doble Sub 16) y Magalí Miñola (Single Sub 18).

Handball: Femenino Sub 14 Escolar Abierta (Representando al Instituto Secundario de Rauch): Antonella Acuña, Aymará Belén Alessandre Russo, María Clara Arias, Valentina Ayelen Fernández, Pilar Fernández Pego, Martina Antonella Orcajada, Maria Josefina Poffer Espelet, Josefina Portilla, Ailín Ayelen Tedesco Oroquieta, Huilen Ayelen Tedesco Oroquieta, Brenda Ayelen Freitas.

Pelota Paleta: Esteban Tedesco - Tobías Torresi (Menores); Laureano Fulco - Julián Fulco (Cadetes); Jesús Dualde - Arnau Rodríguez (Juveniles).

Fútbol Playa Masculino Sub 16 - Libre: Fausto Vázquez, Agustín Elías, Eloy Martínez, Elio Díaz, Alexis Vázquez, Alejo Alcetegaray, Emanuel González, Agustín Costantino, Bautista Miguel, Matías Rodríguez, Teo Alcetegaray.

Futsal Sub 18: Francisco Lusarreta, Franco Lamarche, Jesús Dualde, Francisco Albelo, Tomás Lusarreta, Tomás Suescun, Ignacio Gómez, José Lavallén, Martín Rodríguez, Jonatan Correa, Bernabé Goyeneche, Juan Ascalia, Valentín Dualde.

Atletismo: Natanael Recalt (Lanzamiento de bala - Sub 16); Laureano López (1500m - Sub 18); Melina Yuliano (2000m - Sub 16); Tiziana Lamarche (300m - Sub 16); Antonella Poffer (1200m - Sub 14); Nayla López (Pentatlón - Sub 14) y Leonela Urrutia (2000m - Sub 14)

Ajedrez: Luciano Ardiles (Sub 14)

Boccia: Malena Bellota (Sub 20); José Ojeda (Mayor 20)

(Prensa Municipal)