La mitad de los campos de Rauch están bajo el agua

Más de 200 mil hectáreas quedaron inundadas por el desborde del arroyo Chapaleofú. Es por las fuertes lluvias registradas en la zona. Además hubo desbordes en inmediaciones al parque "Juan Silva". Según datos de la Provincia, el 47,4% de la superficie del distrito está inundada.

Las lluvias caídas el fin de semana en la región siguen ocasionando inconvenientes en nuestro partido. Lo que está realmente complicado es el sector rural. Ayer una gran masa de agua comenzó a llegar desde la medianoche y terminó anegando toda la zona del parque Juan silva y campos aledaños y afectando con varios cortes el camino que conduce a Cacharí.

El tramo del arroyo Chapaleofú que pasa por nuestra ciudad tuvo su cauce prácticamente al borde de agua en el día de ayer. Antes del puente que conduce al parque Municipal Juan Silva, se observaron desbordes hacia los campos, con mucha agua tendida. En tanto en el sector del balneario no hubo desbordes hacia la ciudad, aunque si en dirección a los campos cercanos.

El coordinador de Defensa Civil, Gastón Rivero informó ayer por Radio Eich que se habían efectuado dos relevamientos con unas 6 horas de diferencia, que arrojó un crecimiento "significativo" de los niveles del agua en el cauce del principal arroyo que atraviesa el distrito, como también desbordes hacia las cunetas, donde hay mucha agua acumulada, como también los campos cercanos a Rauch, en dirección a Cacharí.

Dijo que se podía experimentar otro pico de la crecida en horas de la tarde de ayer.

En tanto se aguardaba que la masa de agua afectara las localidades de Miranda y de Colman, en el día de hoy, ocasionado cortes de caminos en los accesos e inconvenientes en las propias comunidades

El agua de partidos vecinos. "Realmente está llegando mucha agua a Rauch", indicó el productor y dirigente Ricardo Pizzorno, con campos en la zona de Miranda. "Esto es alarmante, llovió mucho en Azul, en Pablo Acosta. También en Vela y Gardey se superaron los 100 milímetros y eso decanta en esta dirección, así que vamos en camino de que los campos estén otra vez anegados, lo que agrava esta situación", indicó ayer por Radio Eich.

Por la información que emana de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, según dijo Pizzorno, durante el tratamiento de la reciente declaración dictada para Rauch, sus integrantes acordaron que unas 204.000 hectáreas están bajo el agua, lo que representa el 47,4% de la superficie del distrito, aunque el productor consideró que debido a los altos registros de lluvia del fin de semana, se superará el 50% de afectación.

Planteo que el exceso hídrico está ocasionando pérdidas de vacas, con una mortandad importante que "todavía no podemos dimensionar" y mencionó que a largo plazo habrá otra consecuencia con las vacas, al "no tomar servicio debido al estado corporal. Las pérdidas van a ser muy importante y también en lo que respecta a la agricultura será igual, donde no se ha podido avanzar con la cosecha gruesa, como tampoco sembrar para pastoreo".