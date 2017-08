José Luis Burgos, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales dijo desconocer las denuncias de la oposición y avaló a la actual gestión, en relación a la regularización de trabajadores que tiene varios años de servicios, y estaban recibiendo salarios por debajo de la categoría 6 del escalafón municipal.

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipal, José Luis Burgos se mostró a favor del plan del Gobierno de regularizar al personal que estaba todavía con contratos, tras varios años de trabajo en el municipio. Además minimizó las críticas que vertieron dirigentes del Frente para la Victoria, que denunciaron la categorización de personal, en la semana anterior al sufragio del domingo, en el área de salud.

En declaraciones a Canal 2 Noticias, el Secretario del Sindicato planteó que "todo lo que favorezca a los trabajadores es bienvenido y no me parece adecuado que planteen quejas desde el Frente para la Victoria, cuando en realidad se está regularizando a trabajadores que estaban postergados y que no fueron tenidos en cuenta cuando eran gobierno".

El dirigente sostuvo que "desde el año pasado comenzamos a trabajar junto al Municipio para regularizar a los trabajadores más postergados, como también las capacitaciones para aquellos que quieran superarse, como gasistas, maquinistas, albañiles, entre otros oficios, para mejorar su calidad. Esa es una buena forma de trabajar por parte del Municipio".

Fue crítico con el gobierno anterior, al mencionar que "muchas veces denunciamos ante el Ministerio de Trabajo que se pagara el presentismo a los contratados, no tuvimos suerte y eso se logró recién con la nueva administración. Se demuestra la voluntad de este Intendente de mejorar la calidad de todos los trabajadores y es algo para valorar".

Ante las denuncias públicas de la oposición, en relación a la categorización de personal del Hospital por parte del Gobierno Municipal, poco antes del reciente acto eleccionario, Burgos dijo desconocer la denuncia del FpV. "Si ellos se muestran como un partido que debe luchar por el bienestar del trabajador, me parece que la crítica está fuera de lugar. Es ir contra un trabajador, pero me parece que deberían estar contento con una recategorización, no cuestionarlo, más allá de que tengan otra visión. Sea del gobierno que venga, todo mejoramiento al trabajador debe ser bienvenido y si luego eso se usa como política, no debería usarse las necesidades de un trabajador para hacer política, pero cada dirigente sabrá por qué lo hace o por qué lo dice", expresó.