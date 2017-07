María Lamarche en el lanzamiento de Cristina Fernández

La precandidata que encabeza la lista de Unidad Ciudadana en nuestra ciudad estuvo acompañada por Gisela Achaga, precandidata a concejal en tercer lugar y el apoderado del partido, Jorge Barrena Faccio.

Dirigentes locales del Frente Unidad Ciudadana viajaron el pasado viernes a la ciudad de Mar del Plata, especialmente invitados para participar del acto de lanzamiento de campaña del espacio político que encabeza Cristina Fernández.

El acto comenzó pasadas las 17 horas, cuando la ahora precandidata a senadora nacional se hizo presente en el escenario del teatro Radio City, ante una importante concurrencia que se acercó a escuchar a la ex presidenta. En el escenario, junto a ella se encontraban los integrantes de la lista que la acompañarán en el camino para llegar al Congreso Nacional y, a ambos lados, su compañero de fórmula, Jorge Taiana y la primera candidata a Diputada Nacional Fernanda Vallejos.

Por nuestra localidad pudieron ingresar al lugar del acto la primera precandidata a concejal por Unidad Ciudadana, María Lamarche, la tercera precandidata a concejal, Giselle Achaga y el apoderado del partido y actual concejal del FpV, Jorge Barrena Faccio, quien posteriormente mencionó -por Canal 2 Noticias- que "se trató de un momento muy emotivo, donde nos trajimos como pedido de campaña electoral que escuchemos a los vecinos".

Barrena Faccio explicó que por ciudad pudieron ingresar dos precandidatos y los apoderados. "Tuvimos la oportunidad de contactarnos con otros referentes de la quinta sección y conocer nuevos dirigentes, que se han sumado en esta nueva etapa", mencionó el edil.

Resaltó el pedido de la ex presidenta, que pidió a los precandidatos que "salgamos a la calle, que escuchemos a los vecinos, que no estemos detrás de un mostrador en las unidades básicas, para escuchar qué es lo que les pasa. Esto nos alegró porque se trata de algo que acá en Rauch ya venimos haciendo en esta última etapa. Hemos estado recorriendo los comercios, escuchando lo que están atravesando, que no es lo mejor y les dejamos un teléfono para que nos den a conocer sus sugerencias y que puedan convertirse en propuestas que después llevaremos al recinto".