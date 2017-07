ATE reclamó que el Gobierno lo convoque al diálogo

Delegados locales, en conferencia de prensa, anunciaron que se encuentran en "asamblea permanente, estado de alerta y movilización", ante la falta de convocatoria al diálogo que está incurriendo el Poder Ejecutivo.Solicitarán a los concejales que intercedan, para ser recibidos.

El gremio de ATE Rauch, confirmó en conferencia de prensa, que la semana pasada elevó una nota al Ministerio de Trabajo, sede local, notificando que el mismo se encuentra en "asamblea permanente, estado de alerta y movilización", ante la falta de convocatoria al diálogo que está incurriendo el Poder Ejecutivo.

El anuncio fue dado a conocer el último viernes por los delegados locales de ATE. Ante los medios de prensa hablaron los dirigentes Juan Porrazo y Rodolfo Lavallén, que vertieron críticas al gobierno de Cambiemos, como también al proceder de las autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales.

También informaron que solicitarán una reunión con todos los concejales, para que sean intermediarios con el Gobierno, a fin de ser recibidos y retomar el diálogo con el Ejecutivo.

Porrazo indicó que "se cortó el diálogo que se venía teniendo" y agregó que "existen problemáticas de algunos trabajadores, que hemos denunciado, pero no hemos sido escuchados".

Sostuvieron que no quieren reunirse con el jefe de Gabinete, Gustavo Palazzo, sino "directamente con el Intendente" para abordar "problemáticas graves".

Planteó que "como gremio hemos sido dejados afuera. El Gobierno solo se maneja con el Sindicato, como siempre y se habla del funcionamiento de la Junta de Disciplina y Ascensos, que no existe y en este momento son 3 los gremios que están en condiciones de discutir con el gobierno la cuestión de los trabajadores, pero hasta hoy no ha sido así. No se nos tiene en cuenta, nuestra opinión no sirve. Estamos pintados, a pesar de que representamos a varios trabajadores y por lo que exige el nuevo convenio de trabajo, estamos en condiciones de participar".

CONTRA EL SINDICATO

Un poco más duro en sus expresiones fue Lavallén, al sostener que "todo gremio que tranza con el Gobierno, es para traicionar a los trabajadores y esto ha pasado en Rauch. Nosotros vamos por otro camino y nos parece una vergüenza, una tomada de pelo el anuncio de adelantar el 4% de aumento". Reclamó que a esta altura del año se debería haber utilizado la "cláusula gatillo", ya que "la inflación ha superado las estimaciones hechas a principio de año, por lo tanto es necesario recomponer el salario. De esta manera estamos perdiendo poder adquisitivo importante. Lo demuestra la última paritaria docente, que se acordó en un 24,4% y eso lo reflejan todos los economistas, que significa un piso".

El dirigente Porrazo, ante este nuevo embate gremial, manifestó que pretendemos que "se nos convoque a la mesa de diálogo, a la negociación por sueldos, a discutir la situación de empleados con Promes, contratados y de categorías bajas y otros problemas generales que existen en la planta de trabajadores" y agregó que "no ponemos palos en la rueda, nos dicen que no queremos colaborar con la gestión, que somos conflictivos, lo que pasa que anteriores gestiones y la actual se acostumbró a gobernar con un gremio con cierto amiguismo al poder y nunca tuvieron un gremio que se sentara a negociar. Allí es cuando hay en puja opiniones distintas y se debe ceder de ambos lados para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para los trabajadores".

RECLAMO POR LA EX EMPLEADA

En la conferencia del viernes, Juan Porrazo, volvió a hacer referencia a la situación que atraviesa una ex empelada municipal, que se desempeñaba en Tránsito. "Se han agotado todas las instancias y el Gobierno no ha definido la situación de esta compañera, que no fue incorporada, como en su momento se había comprometido el Intendente, sino inclusive a la fecha le han quitado todo tipo de asistencia social", expresó el dirigente.

Reclamó "una solución urgente de esta cuestión. No está siendo asistida por el área de Desarrollo Social. Nuestra compañera está mal desde su salud y además se le falta el respeto como persona".