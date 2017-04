Después del daño al anfiteatro, se realizó pintada solidaria

El domingo a la tarde un grupo de vecinos autoconvocados, junto a funcionarios municipales, entre los que se encontraba el Intendente Municipal, procedió a repintar el Anfiteatro Municipal, que había sido objeto de daños el sábado a la madrugada.

El domingo por la tarde, un grupo de vecinos autoconvocados, junto a funcionarios municipales, entre los que estaba el Intendente Municipal Maximiliano Suescun, procedió a repintar el Anfiteatro Municipal, que había sido objeto de inscripciones y dibujos con pintura en aerosol, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La convocatoria a los vecinos había surgido el sábado al mediodía, cuando el propio Intendente, a través de su cuenta de Twitter manifestó su malestar por las pintadas que se realizaron en la plaza situada frente a su casa. "Así no. Si alguien cree que no tiene un espacio, dialoguemos, hay lugar para todos. Pero así no. Los rauchenses no queremos esto", escribió el Jefe Comunal.

Por otro lado lanzó la convocatoria para corregir el ataque al lugar público. "Si nos proponemos, entre todos, mañana a las 15 (por ayer domingo) pintada comunitaria, mate, alguien que baile y que cante, lo pintamos y vuelve a brillar", escribió el Jefe Comunal.

De esta manera, el domingo a la tarde, que se presentó cálida y con sol, permitió que varias familias se acercaran y colaboraran en la repintada de los muros y las gradas que habían sido afectados por el vandalismo, el día anterior.

Ayer, a través de Prensa Municipal, se difundió lo siguiente: "Queremos agradecer esta actitud solidaria de todos los participantes: vecinos y artistas locales, que trabajaron para devolverle al lugar su habitual fisonomía. También lamentamos profundamente la actitud de quienes no han respetado este lugar tan concurrido, que representa una de las postales de nuestra ciudad".