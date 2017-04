Vándalos dejaron pintadas en el Anfiteatro

Con diversos colores y garabatos, un grupo de desconocidos dejó su marca sobre el tradicional lugar público que habitualmente se utiliza para la realización de espectáculos.

Un grupo de vándalos generó daños este fin de semana en las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Rafael Alberto Arrieta".

Fue la madrugada del sábado. Ese día por la mañana se registraron una serie de pintadas sobre las paredes del anfiteatro ubicado en la plaza de los Niños, en el centro de la ciudad. Con diversos colores y garabatos, un grupo de desconocidos dejó su marca sobre el tradicional lugar público que habitualmente se utiliza para la realización de espectáculos.

EL ENOJO Y LA CONVOCATORIA DEL INTENDENTE

El intendente Municipal Maximiliano Suescun a través de su cuenta de Twitter manifestó su malestar por las pintadas que se realizaron en la plaza situada frente a su casa. "Así no. Si alguien cree que no tiene un espacio, dialoguemos, hay lugar para todos. Pero así no. Los rauchenses no queremos esto", escribió el Jefe Comunal.

Por otro lado lanzó la convocatoria para corregir el ataque al lugar público.

"Si nos proponemos, entre todos, mañana a las 15 (por ayer domingo) pintada comunitaria, mate, alguien que baile y que cante, lo pintamos y vuelve a brillar".

En tanto se informó que los autores de éste ataque vandálico no pudieron ser identificados, aunque se traba en ese sentido. Para colmo se informó que la cámara de seguridad situada en la esquina de las avenidas San Martín y Perón estaba fuera de servicio.