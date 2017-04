El Gobierno inauguró ampliación edilicia del CIC

El Centro Integrador Comunitario cuenta con dos nuevas salas destinadas al servicio de Jardín Maternal Municipal. El intendente Maximiliano Suescun y la secretaria de Desarrollo Social, Silvia Berrotarán encabezaron el breve acto, que tuvo lugar el viernes pasado.

El Gobierno local procedió a la apertura de dos nuevas salas del Jardín Maternal, que funciona en el Centro Integrador Comunitario, sobre la calle Conesa. Fue mediante un acto informal que se realizó a las 11 horas, encabezado por el intendente Maximiliano Suescun y la secretaria de Desarrollo Social, Silvia Berrotarán. Estuvieron acompañados por la directora del CIC, Rocío herrería y al directora del Jardín, Beatriz Poffer.

También asistieron funcionarios, concejales y el personal que se desempeña en el lugar. De esta manera, con las nuevas salas, se cumplió con el objetivo largamente anhelado de poder dar respuesta a todas las familias que demandaban nuevos lugares, para el ingreso de la totalidad de los niños inscriptos en el corriente año.

La obra fue realizada con personal del Municipio y demandó una inversión de alrededor de 1,2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal.

Momento de agradecimientos. La docente Beatriz Poffer, tras el tradicional corte de cintas, sostuvo que "estamos orgullosos de poder contar con esta ampliación y debo agradecer al equipo que me acompaña que acondicionó estas aulas, a las familias que se armaron de paciencia y esperaron y a la actual gestión municipal, que demuestra el hincapié que se hace para fortalecer los organismos educativos municipales".

En este momento hay 120 familias que se ven beneficiadas con dicho servicio en el CIC.

En tanto Silvia Berrotarán aseguró que "acá hay un gran esfuerzo de muchas personas, de las directivas del CIC, donde se trabaja con mucha voluntad y a los trabajadores de Obras Públicas, que trabajaron con celeridad para poder terminar esta ampliación, no para poder inaugurarla, sino para que pudiera ser utilizada por los docentes y los niños y que los padres pudieran lo antes posible enviar a sus hijos a este jardín".

Otra inauguración del Municipio. Esta semana, a la presentación del Pozo 7, se sumaron las salas del CIC, como obras inauguradas por el Gobierno. Suescun señaló ayer su alegría por presentar una obra que "se ha hecho entre todos, es una realización de Rauch" y agregó que "es algo que nos deja conforme porque da respuesta a la demanda de muchas familias, a la atención de la primera infancia y hemos podido dar respuesta a todos los pedidos".

El Intendente destacó que "la primera infancia exige un control y una atención para detectar problemas, que pueden marcar facultades y limitaciones de muchos chicos más adelante, sino hacemos un buen trabajo y estamos atentos en esta primera etapa de la vida y esto es para trabajar en su potencial".

En relación a la obra, relató que si bien se quería hacer la ampliación, no se contaba con el dinero, pero a partir de que la nueva guardia del Hospital no se tercerizó (al no presentarse oferentes), la terminó encarando el propio Municipio, y eso permitió generar un "ahorro muy importante que pudimos volcarlo a esta ampliación".