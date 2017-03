Acercarte: Miranda y Los Nocheros cantan a cielo abierto

El programa bonaerense desembarca este bfin de semana con una gran variedad de propuestas artísticas. Además de Miranda y Los Nocheros actuarán Graciela Borges y Juan Gil Navarro. Además el actor Gonzalo Heredia mantendrá una charla con el público.

El programa cultural bonaerense "AcercArte" desembarcará en Rauch este fin con un amplísimo abanico de propuestas culturales. Durante el sábado y domingo habrá espectáculos gratuitos, en su mayoría alrededor del Palacio Municipal sobre calle Rivadavia, Olavarría, avenida Belgrano y que incluirá las plazas. El programa cultural contará además con la presencia estelar de Miranda, el sábado a las 20 horas y Los Nocheros, el domingo en el mismo horario.

En tanto el sábado por la tarde el artista plástico Milo Lockett dictará un taller abierto de pintura para niños a partir de 4 años.

El evento de carácter gratuito incluirá una charla abierta con el actor Gonzalo Heredia y la presentación de la obra Shakespeare. Todos y ninguno en la sala de Candilejas con la actuación del actor Juan Gil Navarro.

En la misma sala actuará además Graciela Borges. El programa es muy extenso y propone además diversas actividades como cine, teatro, música y danza.

PROGRAMA PARA EL SÁBADO 25 DE MARZO

15 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra. A la luz de la Luna, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

Cine móvil: La era del hielo 5: Choque de Mundos. De Mike Thurmeier y Galen T. Chu / Estados Unidos, 2016, 94'.

15:30 horas: Artes plásticas: Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Vení a pintar tu primera obra de arte con Milo Lockett en este taller de pintura creativa para niños a partir de 4 años. Cupo limitado e inscripción por orden de llegada.

16 horas: Danza urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia!

Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles en una experiencia inolvidable.

16:30 horas: Infantiles: Desenchufados. Desenchufados es una invitación a desarrollar la creatividad con una propuesta llena de color, ritmo y alegría; una vuelta a la diversión a partir de objetos sencillos y cotidianos.

17:30 horas: Stand up: Mauricio Jortack. Actor, cantante y uno de los mejores imitadores del país, en televisión participó durante años en Showmatch, personificando a diversos personajes del reality Gran Cuñado.

18:00 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra.

Cine móvil: Me casé con un boludo. De Juan Taratuto / Argentina, 2016, 110'. Con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo.

18:30 horas: Biblioteca: ¿Qué leen los actores? Charla con Gonzalo Heredia. El talentoso actor nos cuenta sobre los libros que lo apasionaron y dejaron huella en su familia literaria.

19:15 horas: Danza urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza).

Cine 360°: Pink Floyd - The Wall. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20 horas: Show musical del grupo Miranda. El coloso electropop del mundo hispano está integrado por Ale Sergi, Juliana Gattas y Nicolás Grimaldi (Monoto). Con más de 500 mil discos y 10 millones de ringtones vendidos en todo el mundo, Miranda ha conseguido siete premios MTV, tres premios Gardel y varios galardones en el Festival de Viña del Mar.

21:30 horas: Teatro: Shakespeare. Todos y ninguno. Con Juan Gil Navarro. Director: Jorge Vitti. Apta para todo público.

PROGRAMA PARA EL DOMINGO 26 DE MARZO

15 horas: Cine móvil: Angry Birds, la película. De Clay Kaytis y Fergal Reilly. Película infantil y para la familia.

Cine 360°: Pink Floyd - The Wall. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

15:30 horas: Biblioteca: Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote - Taller de lectura recreativa con juegos teatrales. En este taller de lectura recreativa, Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez acercan a los niños las obras célebres de la literatura universal a través de juegos y herramientas teatrales, con humor y alegría.

16 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra. A la luz de la Luna, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

Danza urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia!

16:30 horas: Infantiles: Los Cazurros. En Diversión, un villano súper poderoso intentará robar el cajón de juguetes de Los Cazurros y lo esconderá en un singular parque de diversiones.

17:30 horas: Stand up: Marcelo Ruiz Díaz, el Rebo Mago. Comediante, guionista y mago con más de 25 años de trayectoria en radio, televisión y teatro, formó parte las últimas ocho temporadas del programa Peligro sin codificar, ganador de cuatro premios Martín Fierro al mejor programa humorístico de la televisión argentina.

18 horas: Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo.

Cine móvil: Permitidos. De Ariel Winograd / Argentina, 2016, 106'. Con Lali Espósito, Martín Piroyansky, Liz Solari. Película para adultos

Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable.

18:30 horas: Biblioteca: Cartas de Provincia. Un taller de escritura creativa para que los visitantes relaten sus vivencias, la relación con un familiar querido, el barrio, los amigos y los amores, creando cartas locas y divertidas. Incluye el servicio de correo gratuito para que la carta llegue al destinatario.

19:15 horas: Danza urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza).

Cine 360°: Pink Floyd - The Wall. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20 horas: presentación del conjunto salteño "Los Nocheros". El fenómeno folklórico más grande de Argentina - más de 25 álbumes, más de tres millones de copias vendidas, múltiples premios Gardel y Grammys Latinos, más de 30 millones de espectadores, miles de kilómetros recorridos -, Los Nocheros representan un antes y un después en nuestro folklore nacional.

21:30 horas: Teatro: Entre nosotros. Con Graciela Borges. Un encuentro entre la gran actriz argentina y su público.